Зеленый свет для хирурга

В середине июня в Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге провели первые операции с новым оборудованием, которое позволяет видеть пораженные болезнью ткани: точно определять границы опухоли, выявлять мелкие метастазы, неразличимые на магнитно-резонансной томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ). Техника стоит 5,55 млн руб., 5,4 млн руб. внесли две компании, пожелавшие остаться неназванными. Недостающие 150 тыс. руб.— из дохода эндаумента (фонда целевого капитала) Русфонда за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Одной из первых пациенток стала 13-летняя девочка. Несколько недель ее лечили по месту жительства от пневмонии, но улучшений не было. КТ показала множественные округлые очаги в легких. Похоже на метастазы, но первичную опухоль не нашли нигде: ни в костях, ни в брюшной полости, ни в грудной клетке. Чтобы определить, от какой болезни лечить девочку, нужно один из очагов иссечь и отправить на исследование. Для уточнения диагноза потребовалась диагностическая операция с применением нового оборудования.

Врачи выполнили операцию щадящим способом — через несколько проколов. Такие операции обычно занимают больше времени, однако это компенсируется более быстрым восстановлением и меньшим числом осложнений. А значит, послеоперационное лечение можно начинать раньше.

Во время операции хирурги могли видеть на экране, как пораженные ткани окрашиваются в зеленый цвет. За это отвечает специальный медицинский краситель — индоцианин зеленый, который вводят пациенту: из здоровых тканей он быстро выводится, а в патологических очагах задерживается, благодаря чему они начинают светиться. Препарат может вводиться внутривенно или непосредственно в опухоль, а дозировка и способ применения зависят от характера вмешательства и веса пациента.

Благодаря окрашиванию удалось быстро выбрать подходящий участок для биопсии, провести операцию и взять материал на исследование. Сейчас врачи ждут результатов, чтобы продолжить лечение пациентки.

На следующий день аналогичную операцию провели двухлетней Маше. У девочки обнаружили опухоль в средостении (в середине грудной клетки), при этом на новообразовании лежала подключичная артерия. Врачам было важно максимально точно отделить опухоль от окружающих тканей и удалить — и в этом помогло окрашивание индоцианином зеленым. Опухоль была хорошо различима на фоне окружающих тканей, операция прошла успешно.

МРТ и КТ тоже позволяют увидеть метастазы. Но очаги поражения могут быть очень маленькими, буквально 1–2 мм, или расположенными слишком глубоко. И вот в таких случаях нужна операция с применением индоцианина зеленого.

— Благодаря новому оборудованию мы теперь видим всё,— говорит детский хирург-онколог, которая провела обе операции, Анна Чванова.

В Центре детской онкологии и гематологии ОДКБ ежегодно выполняют более 200 операций детям с онкологическими заболеваниями. Руководитель центра Лариса Фечина отмечает, что даже современные методы визуализации — МРТ и КТ — не во всех случаях позволяют точно определить границы опухоли и распространенность процесса.

— Невозможно сравнить ситуацию, когда хирург вслепую ищет мелкие метастазы, с ситуацией, когда он их видит. Этот метод существенно улучшает диагностику. Он позволяет работать щадяще и при этом более надежно,— говорит она.

Еще недавно вмешательства с использованием флуоресцентной навигации с индоцианином зеленым были доступны в основном только в федеральных медцентрах. Теперь такая технология появилась и в Екатеринбурге, где проходят лечение дети не только Свердловской области, но и соседних регионов.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда