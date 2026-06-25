Рынок госзакупок VPN восстановился после провального первого квартала

Объем государственных закупок корпоративных VPN и защищенных каналов связи по итогам пяти месяцев 2026 года практически вернулся к уровню прошлого года. За январь–май было проведено 2,08 тыс. процедур на 10,3 млрд руб., тогда как годом ранее — 1,9 тыс. закупок на 11,4 млрд руб. Таким образом, количество процедур выросло на 5%, а их совокупная стоимость снизилась на 9,6%. Средняя цена контракта при этом сохранилась в районе 5,6–5,7 млн руб.

Эти данные значительно отличаются от показателей первого квартала, когда общая сумма контрактов обвалилась с 6,9 млрд до 2,02 млрд руб., несмотря на рост числа закупок на 22,6%. Эксперты связывают восстановление с поздним доведением бюджетных лимитов и ужесточением требований к реестру российского ПО, из-за чего заказчики перенесли конкурсы на апрель–май. Также сказался общий дефицит бюджетных средств в начале года, который во втором квартале был компенсирован дополнительными поступлениями.

Основную динамику в этом году обеспечивают закупки по 223-ФЗ — их доля выросла до 12% против 9% в прошлом году. При этом число постоянных поставщиков на рынке VPN сократилось со 167 до 144, а среднее количество участников на один лот осталось на уровне 1,1, что свидетельствует о сохранении низкой конкуренции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Частные сети опутали бюджет».