Рынок госзакупок VPN восстановился после провального первого квартала
Объем государственных закупок корпоративных VPN и защищенных каналов связи по итогам пяти месяцев 2026 года практически вернулся к уровню прошлого года. За январь–май было проведено 2,08 тыс. процедур на 10,3 млрд руб., тогда как годом ранее — 1,9 тыс. закупок на 11,4 млрд руб. Таким образом, количество процедур выросло на 5%, а их совокупная стоимость снизилась на 9,6%. Средняя цена контракта при этом сохранилась в районе 5,6–5,7 млн руб.
Эти данные значительно отличаются от показателей первого квартала, когда общая сумма контрактов обвалилась с 6,9 млрд до 2,02 млрд руб., несмотря на рост числа закупок на 22,6%. Эксперты связывают восстановление с поздним доведением бюджетных лимитов и ужесточением требований к реестру российского ПО, из-за чего заказчики перенесли конкурсы на апрель–май. Также сказался общий дефицит бюджетных средств в начале года, который во втором квартале был компенсирован дополнительными поступлениями.
Основную динамику в этом году обеспечивают закупки по 223-ФЗ — их доля выросла до 12% против 9% в прошлом году. При этом число постоянных поставщиков на рынке VPN сократилось со 167 до 144, а среднее количество участников на один лот осталось на уровне 1,1, что свидетельствует о сохранении низкой конкуренции.
Подробнее — в материале «Ъ» «Частные сети опутали бюджет».
Восстановление рынка госзакупок VPN и защищенных каналов связи после провального первого квартала 2026 года связано с поздним доведением бюджетных лимитов и ужесточением требований к реестру российского ПО, что привело к переносу конкурсов на апрель-май. Также сказался общий дефицит бюджетных средств в начале года, который затем был компенсирован. В 2025 году VPN-решения часто включались в крупные инфраструктурные контракты, а в 2026 году их стали выделять в отдельные закупки, что также повлияло на динамику.
В целом, за первые девять месяцев 2024 года затраты госорганов на VPN выросли на 683%, составив 14,1 млрд рублей. Основной спрос на такие сервисы обусловлен необходимостью шифровать трафик, защищаться от DDoS-атак и обеспечивать безопасный обмен конфиденциальной информацией между географически распределенными ведомствами. Госкомпании активно наращивают объем трат на VPN, видя в них приоритет для развития защищенной инфраструктуры на фоне роста кибератак и рисков компрометации цепочек поставок.
Тем не менее, рынок VPN в сфере госзаказа сталкивается с вызовами. Вторая половина 2026 года может принести смену криптографических стандартов, поскольку ФСБ разрабатывает нормативные требования по обязательному переходу на постквантовые алгоритмы и ужесточает требования к аппаратному обеспечению. Это потребует массовой замены шлюзов. Эксперты также отмечают, что рынок государственных VPN как сегмент самостоятельных сервисов может окончательно исчезнуть в ближайшие два-три года.