Частные сети опутали бюджет

Госзакупки решений в области защищенных каналов связи восстановились после сокращения рынка в первом квартале. Количество процедур в годовом выражении выросло, а их совокупный объем в деньгах снизился на 9,6%, до 10,3 млрд руб. Участники рынка связывают восстановление с бюджетными циклами, а главным вызовом второй половины года называют возможный переход на новые криптографические стандарты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По итогам пяти месяцев 2026 года объем госзакупок корпоративных VPN и защищенных каналов связи вернулся к уровню аналогичного периода прошлого года после провального первого квартала. Согласно данным аналитической системы «Тендерплан» (закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ), за январь—май 2026 года было проведено 2,08 тыс. процедур на общую сумму 10,3 млрд руб. Годом ранее за тот же период — 1,9 тыс. закупок на 11,4 млрд руб.

Таким образом, количество закупок выросло на 5%, а их совокупная стоимость снизилась на 9,6%. Средняя цена контракта при этом сохранилась на уровне 5,6–5,7 млн руб.

Эти данные контрастируют с показателями первого квартала. Тогда, по подсчетам «СКБ Контур», общая сумма контрактов обвалилась с 6,9 млрд до 2,02 млрд руб., несмотря на рост числа госзакупок корпоративных VPN на 22,6% год к году, писали «Ведомости». Эксперты объясняли это тем, что в 2025 году VPN-решения часто входили в состав крупных инфраструктурных контрактов, а в 2026-м их стали выделять в отдельные закупки. Однако по итогам пяти месяцев рынок фактически восстановился до прошлогодних объемов, что говорит не о падении спроса, а о сглаживании квартальных колебаний.

Основную динамику в этом году обеспечивают закупки по 223-ФЗ (коммерческие организации с госучастием). За пять месяцев 2026 года их объем вырос в доле от общего числа до 12% против 9% за аналогичный период прошлого года. При этом число постоянных поставщиков на рынке VPN сократилось со 167 до 144, а среднее количество участников на один лот осталось на уровне 1,1, то есть рынок не становится конкурентнее, несмотря на рост числа процедур.

Причиной падения показателей в первом квартале стало не снижение спроса, а позднее доведение бюджетных лимитов и ужесточение требований к реестру российского ПО, что вынудило заказчиков сдвинуть конкурсы на апрель—май, говорит архитектор департамента ИБ «Рексофт» Даниил Левченко. Руководитель отдела продвижения продуктов «Кода Безопасности» Павел Коростелев, в свою очередь, указывает на общий дефицит бюджетных средств у госзаказчиков в начале года, который во втором квартале был компенсирован «за счет поступления дополнительных средств в бюджет». Эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» и Staffcop Юрий Драченин добавляет, что часть крупных заказчиков уже завершила базовые проекты по построению защищенной инфраструктуры, поэтому рынок развивается неравномерно, а периоды активных закупок сменяются временным затишьем.

При этом эксперты сходятся во мнении, что ключевым драйвером рынка становятся госкомпании, работающие по 223-ФЗ.

Рост закупок по этому ФЗ свидетельствует о высокой активности субъектов естественных монополий и крупных корпоративных заказчиков, для которых развитие защищенной инфраструктуры остается приоритетом на фоне роста числа кибератак и рисков компрометации цепочек поставок, считает Юрий Драченин. Рынок VPN в сфере госзаказа достаточно зрелый, напоминает Павел Коростелев, при этом допуская, что потенциальный рост может быть обусловлен удорожанием криптографического оборудования.

Главным вызовом для отрасли во второй половине года, по мнению Даниила Левченко, станет смена криптографических стандартов. ФСБ готовит нормативные требования по обязательному переходу на постквантовые алгоритмы и ужесточает требования к аппаратной части, фактически запрещая импортные криптоядра, что потребует массовой замены шлюзов. На показатели же будет влиять и то, что «в перспективе ближайших двух-трех лет рынок государственных VPN окончательно перестанет существовать как сегмент самостоятельных сервисов», добавляет председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров.

Филипп Крупанин