В Екатеринбурге арестовали двух обвиняемых в нападении на пассажиров автобуса

В Екатеринбурге суд заключил под стражу двух местных жителей по делу о нападении на пассажиров городского автобуса. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Они обвиняются в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия к гражданам (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Свердловской области Фото: СУ СКР по Свердловской области

Инцидент произошел днем 6 июня в салоне маршрутного автобуса. По версии следствия, фигуранты, одному из которых 21 год, второму — 20 лет, совершили хулиганские действия в отношении мужчины, вступившегося за девушку, с которой незадолго до этого неуважительно общался один из фигурантов. В ходе конфликта обвиняемые применили насилие в отношении своего оппонента и скрылись с места происшествия.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения и получил широкий общественный резонанс. Делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Следователи провели оперативно-розыскные мероприятия, по итогам которых установили личности фигурантов. В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

Полина Бабинцева