Бастрыкину доложат по делу о нападении на пассажиров в автобусе Екатеринбурга

В центральный аппарат СКР будет представлен доклад о расследовании обстоятельств хулиганских действий в общественном транспорте Екатеринбурга. Как сообщили в пресс-службе ведомства, несколько молодых людей напали на девушку в автобусе и избили пассажира, который за нее заступился. По данным портала Е1, инцидент произошел 6 июня на маршруте №64.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«На остановке "Клеверный переулок" в салон вошли несколько молодых людей. Они стали приставать к девушке, оскорблять ее и громко смеяться над ней на весь автобус. В какой-то момент один из них плюнул ей в лицо»,— пишет портал, добавив, что после этого один из пассажиров попытался заступиться за пострадавшую и в салоне автобуса завязалась потасовка. В итоге агрессивные пассажиры покинули салон на следующей остановке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). Доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах Александру Бастрыкину представит руководитель СУ СК России по Свердловской области Богдан Францишко.

Полина Бабинцева