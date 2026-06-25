Вы матчи ЧМ-2026 по футболу смотрите?

Александр Жуков, первый заместитель председателя Госдумы РФ:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Смотрю в основном обзоры прошедших накануне вечером и ночью матчей, но начиная с play off, может быть, будет время смотреть и в прямом эфире.

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского:

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

— Большую часть прошедших матчей я посмотрел. Основной интерес у меня вызывает соперничество двух звезд: Месси и Роналду. Откровенного фаворита для меня в чемпионате нет. Мне было бы приятно увидеть либо второе чемпионство Месси и четвертое сборной Аргентины, либо первое Роналду и Португалии.

Владимир Гомельский, телекомментатор, заслуженный тренер РСФСР по баскетболу:

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Ночные матчи не смотрю, эти игры отслеживаю либо в повторе, либо в обзорах стараюсь все голы посмотреть. Там нет России, поэтому болеть глубокой ночью не за кого. У меня в этой ситуации фаворитов нет. Есть неплохие голландцы, англичане хорошие, французы замечательные, но болеть за них я не буду.

Валерий Баринов, народный артист РФ, болельщик московского ФК «Локомотив»:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Не все матчи, но смотрю, когда силы есть, потому что сейчас очень много работаю. Раньше симпатизировал французам, а теперь болею за Мексику, так как у них капитан — наш локомотивский защитник Сесар Монтес. Хотя его и удалили в первом же матче, но желаю мексиканцам удачи.

Наталья Рагозина, чемпионка мира по боксу среди профессионалов, актриса, президент Женской хоккейной лиги:

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Нет, так как важнее сейчас смотреть за трехлетней дочерью и полуторагодовалым внучком. Болею за Бразилию, но только в выпусках новостей.

Михаил Грушевский, актер:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Ой нет, пока не жертвую сном — время трансляции уж больно неудобное. Вот если бы наши играли — другое дело, я бы не смог заснуть. Даже в пять утра ворочался бы и все равно включил трансляцию. Без нашей сборной, конечно, не то.

Ян Непомнящий, шахматист, заслуженный мастер спорта РФ:

Фото: Jeyhun Zeynalov / FIDE

— По ночам не смотрю, но смотрю результаты. На этом чемпионате матчей, из-за которых не ложился спать, нет.

Алексей Маклаков, народный артист РФ:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Ни по ночам, ни вечером, ни днем не смотрю — работаю. Вот если бы наши играли — смотрел бы.

Группа «Прямая речь»