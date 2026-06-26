Сегодня исполняется 82 года лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин:

— Уважаемый Геннадий Андреевич! Примите искренние поздравления с днем рождения не только от меня, но и всех работников совхоза имени Ленина, интересы которых Вы так самоотверженно защитили во времена попыток рейдерского захвата предприятия. Желаем Вам прежде всего крепкого здоровья и успехов в делах по защите интересов страны, трудового народа, создающего основы благополучия нашей Родины, служению которой Вы посвятили свою жизнь. Всегда поражался Вашей энергии и трудоспособности, тому, как к Вам тянутся люди, особенно дети, что не раз наблюдал во время посещения Вами нашего предприятия. Вы открытый, жизнерадостный человек с великолепным чувством юмора, продолжайте таким и оставаться. Еще раз здоровья и долгих лет жизни. На Ваших плечах держится партия, которую Вы сохранили в лихие годы. Надеюсь, КПРФ под Вашим руководством одержит победу на предстоящих парламентских выборах в интересах всех граждан страны.

Сегодня исполняется 45 лет заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимиру Ефимову

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Владимир Ефимов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Его поздравляет депутат Госдумы, Герой Труда РФ, почетный гражданин города Москвы Владимир Ресин:

— Уважаемый Владимир Владимирович! От всей души поздравляю Вас с 45-летием! Вы — яркий пример современного руководителя. Отличное образование, богатейший опыт работы и солидный послужной список позволяют Вам уверенно и эффективно решать самые сложные задачи градостроительной политики Москвы, которые ставит перед Вами мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. В их числе — реновация жилого фонда, создание инфраструктуры для жизни, комплексное развитие территорий. Вы всегда точно знаете, что нужно делать, и доводите начатое до конкретного, видимого результата. Ваши знания и стратегическое мышление во многом определяют динамичное и качественное развитие столицы. С Вами приятно и надежно работать — выполнение Программы строительства православных храмов идет в системном плановом режиме при организационно-технической поддержке города. Вы — настоящий профессионал, на которого можно смело положиться. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов и личного счастья. Пусть все задуманные планы реализуются легко и в срок.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»