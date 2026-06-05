Дистанционное, а не традиционное

Верховный суд 4 июня признал законным утвержденный Центризбиркомом (ЦИК) Порядок проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) — сейчас это основной документ, регламентирующий такой вид волеизъявления. Заявитель просил проверить регламент на соответствие базовым принципам проведения выборов. Но в ЦИКе объяснили, что ДЭГ — это новый способ голосования и к нему нельзя подходить с привычными требованиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Основные положения Порядка проведения ДЭГ оспаривал инженер МГТУ им. Баумана Виктор Толстогузов. По его мнению, эти нормы создали условия, при которых ключевые процедуры выборов переданы техническим операторам, а контроль со стороны избиркомов и наблюдателей сведен к формальности. Если в ходе традиционного голосования наблюдатель видит и как избиратель голосует, и каждую отметку при подсчете бюллетеней, то в ходе ДЭГ комиссиям остается лишь визировать списки избирателей и протокол голосования. А наблюдателям предлагается следить за потоком зашифрованных символов.

Господин Толстогузов рассказал, что сам участвовал в наблюдении за ДЭГ в сентябре 2023 года. И обнаружил, что регулярные электронные отчеты о ходе голосования, заверенные электронной подписью территориального избиркома (ТИК) ДЭГ, по окончании голосования были изменены как минимум по 494 протоколам, при этом общее число бюллетеней заметно увеличилось. Когда заявитель пытался оспорить итоги голосования в суде, представители ТИК ДЭГ заявили, что сама комиссия голоса не считала, а получила готовые данные.

По мнению Виктора Толстогузова, действующий порядок ДЭГ не дает гарантий от вмешательства в ход голосования посторонних структур и не гарантирует сохранность его результатов. Он просил суд привлечь к участию в процессе ФСБ и Федеральную службу по техническому и экспортному контролю, а также назначить компьютерно-техническую экспертизу ДЭГ на соответствие требованиям безопасности.

«Но сам закон, который ввел ДЭГ, вы не оспариваете? Само голосование должно быть?» — осторожно поинтересовался судья Вячеслав Кириллов. Заявитель заверил его, что против закона и особенно установленных им базовых принципов ничего не имеет, но видит в порядке онлайн-голосования, утвержденном ЦИКом, слишком много пробелов.

Представители ЦИКа заявили, что не видят необходимости в привлечении к участию в процессе спецслужб, поскольку спорный документ с ними не согласовывался. Они также категорически не согласились с тем, что избиркомы отстранены от проведения ДЭГ: оказание технических услуг не может рассматриваться как вмешательство в деятельность комиссии, настаивал юрист ЦИКа Сергей Сахаров. Кроме того, заявитель неверно толкует нормы избирательного закона, добавил он: ТИК ДЭГ не является участковой комиссией, поэтому порядок наблюдения там не должен повторять порядок, который установлен в помещении для голосования. И вообще у ДЭГ своя специфика, это новый способ голосования, и к нему нельзя подходить с привычными требованиями, рассуждал господин Сахаров.

«А кто из проводящих ДЭГ лиц вносит избирателя в список?» — допытывался у представителей ЦИКа господин Толстогузов. Те объяснили, что это делает председатель ТИК ДЭГ или по его поручению оператор программно-технического комплекса. «А кто проверяет личность избирателя?» — продолжил заявитель, но тут судья его прервал, указав, что дело рассматривается в порядке абстрактного нормоконтроля и следует задавать правовые вопросы, а не технические.

Прокурор, в свою очередь, сообщил, что не видит оснований для отмены спорного документа. По его мнению, порядок проведения ДЭГ принят уполномоченным органом с соблюдением процедур, а сами нормы «логичны, последовательны и не противоречат актам большей юридической силы».

В итоге суд в удовлетворении иска отказал. Пока объявлена только резолютивная часть решения, мотивированная появится позже. Виктор Толстогузов сказал “Ъ”, что очень огорчен таким решением, но продолжит бороться и обязательно его обжалует. «Не ожидал, так как у нас были подготовлены и представлены все доказательства»,— добавил он.

На самом деле это совершенно логичный результат, считает электоральный юрист Гарегин Митин. Проблема в том, что проверить в Верховном суде действующий порядок ДЭГ можно только на формальное соответствие закону, а в законе о нем сказано крайне мало. Фактически все регулирование отдано на усмотрение ЦИКа, то есть столь серьезная процедура регулируется на подзаконном уровне. А установленные законом принципы — это вообще не про ДЭГ, к нему нельзя подходить с позиций традиционного голосования. Однако это уже вне компетенции Верховного суда, констатирует эксперт.

Анастасия Корня