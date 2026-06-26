Сегодня отмечает юбилей заслуженный тренер СССР по фигурному катанию на коньках, заслуженный деятель искусств РФ Тамара Москвина

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Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Тамара Москвина

Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Ее поздравляет олимпийская чемпионка в парном катании на коньках Оксана Казакова:

— Тамарочка, звезда наша, в очередной свой юбилей вы сияете, как всю свою жизнь! Я желаю вам таких же учеников, как были мы, чтобы вы творили с ними, покоряли новые непокоренные вершины. Желаю вам здоровья и чтобы мы всегда с вами были на связи.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»