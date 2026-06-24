Нетаньяху пообещал поддерживать присутствие ЦАХАЛа на юге Ливана
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что, пока он находится у власти, он будет поддерживать израильские войска в зоне безопасности на юге Ливана. Об этом израильский премьер сказал на конференции в Иерусалиме.
Биньямин Нетаньяху
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
«Мы добились огромных успехов, и мы не откажемся от них... Мы останемся в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько потребуется, чтобы защитить дорогих жителей севера и всех граждан Израиля (от нападений "Хезболлы".— “Ъ”)»,— сказал господин Нетаньяху (цитата по The Times of Israel).
Биньямин Нетаньяху добавил, что, пока он находится у власти, Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие. «Большую часть своей взрослой жизни я посвятил предотвращению получения Ираном ядерного оружия. Я не был готов допустить разрыв тысячелетней цепи еврейской истории из-за того, что эти аятоллы получили ядерное оружие»,— сказал премьер Израиля.
ЦАХАЛ вошел в Южный Ливан в начале марта этого года. Израильская армия атакует цели группировки «Хезболла», которая поддерживает Иран. С 17 июня ЦАХАЛ снизил интенсивность ударов по Ливану по требованию администрации президента США Дональда Трампа. Меморандум США и Ирана закрепляет прекращение боевых действий, в том числе в Ливане. 21 июня глава израильского Минобороны Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ не уйдет из зоны безопасности на юге Ливана. По его словам, ВС оставят за собой право действовать без ограничений «для устранения угроз».
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Заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху о сохранении израильских войск в южном Ливане прозвучали на фоне подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который предусматривает прекращение боевых действий в регионе и обеспечение территориальной целостности Ливана. Израильское правительство обеспокоено тем, что эта сделка подрывает ранее достигнутые соглашения по Ливану от 2024 года, которые предполагали разоружение «Хезболлы» и давали ЦАХАЛ право на превентивные удары.
Ситуация в Ливане становится для Нетаньяху приоритетной, возможно, даже более важной, чем иранская ядерная программа, особенно в преддверии парламентских выборов в Израиле, запланированных на 27 октября 2026 года. Неспособность предотвратить вылазки «Хезболлы» может негативно сказаться на позициях его партии «Ликуд». По данным опросов, 48,2% израильтян поддерживают возобновление полномасштабной операции против «Хезболлы».
При этом Иран, который спонсирует группировку «Хезболла», пообещал ей добиться вывода израильских войск из Ливана, утверждая, что это будет условием подписания итоговой ядерной сделки с США. Израиль неоднократно наносил удары по Ливану и призывал граждан эвакуироваться из приграничных населённых пунктов.