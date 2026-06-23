Неприкосновенность пепелища

Израильское правительство не на шутку встревожено тем, какие последствия сделка США и Ирана будет иметь для ситуации в Ливане. В Израиле уверены, что заключенные 17 июня договоренности, которые ограничивают его действия против спонсируемой Ираном группировки «Хезболла», сделают Тегеран хозяином положения. Для премьер-министра Биньямина Нетаньяху это еще и личный вызов: он опасается, что из-за обязательств перед США Израиль не сможет давать отпор вылазкам «Хезболлы» и это ударит по позициям его партии «Ликуд» на фоне намеченных на осень парламентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Женщина собирает вещи на развалинах своего дома в деревне Майфадун в Южном Ливане (22 июня 2026 года)

Фото: Mohammed Zaatari, AP Женщина собирает вещи на развалинах своего дома в деревне Майфадун в Южном Ливане (22 июня 2026 года)

Фото: Mohammed Zaatari, AP

Правительство Биньямина Нетаньяху озабочено тем, что американо-иранская сделка подрывает результаты соглашения по Ливану, заключенного 27 ноября 2024 года, в период президентства Джо Байдена. Исламабадский меморандум по взаимопониманию де-факто оставляет Израиль за бортом договоренностей по Ливану и лишает Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) права превентивно наносить удары по позициям «Хезболлы», сетуют источники Axios.

Особо в израильском правительстве обеспокоены тем, что пункт американо-иранского соглашения, посвященный прекращению огня в Ливане, полностью игнорирует такую проблему, как военный потенциал «Хезболлы», которую по соглашению 2024 года предполагалось разоружить. То, чего удалось добиться Израилю в Ливане при Байдене, оказалось под угрозой из-за американо-иранского меморандума, констатируют власти еврейского государства.

Сейчас ситуация в Ливане волнует Нетаньяху даже больше, чем ядерная программа Ирана, рассуждают источники Axios.

По их словам, одна из причин заключается в том, что проблема свободы действий ЦАХАЛа в отношении «Хезболлы» имеет огромное значение для израильского избирателя. Согласно опросу Еврейского университета в Иерусалиме, результаты которого были обнародованы 21 июня, 48,2% израильтян поддерживают возобновление полномасштабной операции против «Хезболлы», даже несмотря на риск испортить отношения с администрацией Трампа.

Если у еврейского государства по-прежнему будут связаны руки в Ливане, то это пошатнет рейтинг действующего премьер-министра, который в этом месяце публично выразил намерение остаться в своем кресле по итогам выборов в Кнессет, запланированных на 27 октября 2026 года. «У Биби (прозвище Нетаньяху.— “Ъ”) истерика из-за этого (событий в Ливане.— “Ъ”)»,— признался один из собеседников Axios.

Биньямин Нетаньяху и так сдает свои предвыборные позиции. Согласно результатам социологического опроса, опубликованного телеканалом i24NEWS 16 июня, премьерская партия «Ликуд» может получить от 21 до 28 мест в Кнессете по сравнению с 32 мандатами сейчас.

В то же время оппозиционные партии сокращают разрыв. Так, на втором месте (18 потенциальных мандатов), согласно исследованию i24NEWS, идет партия «Яшар!», возглавляемая бывшим главой генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкотом. За то, чтобы генерал Айзенкот стал премьер-министром, выступает столько же израильских респондентов, сколько и за Нетаньяху,— 45%, говорится в опросе i24NEWS.

С 17 июня ЦАХАЛ снизил интенсивность ударов по Ливану — по требованию администрации Трампа. Но временами активизация боевых действий все же происходит. Так, 23 июня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что армия нанесла удар по позициям «Хезболлы» в районе хребта Али-Тахер на юге Ливана. Активность группировки на этих позициях, подчеркнули в ЦАХАЛе, представляла непосредственную опасность для жизни израильских военнослужащих. «После идентификации солдаты нанесли удар по террористам к северу от зоны безопасности, чтобы устранить угрозу»,— сообщили в ЦАХАЛе.

В минувшие выходные командование ЦАХАЛа получило новую директиву, которая сводит операции в Ливане исключительно к обороне.

Согласно этим инструкциям, израильские войска могут открывать огонь по «Хезболле» исключительно в ответ на непосредственную угрозу, если они не получат иного приказа от генерального штаба. Бойцам ЦАХАЛа также запрещается производить предупредительные выстрелы в сторону гражданского населения, которое пытается вернуться в свои жилища в Южном Ливане. На военнослужащих ЦАХАЛа также наложен запрет взрывать дома и другую жилую инфраструктуру на ливанской территории.

Иран — главный покровитель «Хезболлы» — требует от Израиля большего. «Мы четко указали всем участникам меморандума о взаимопонимании, что необходимо, чтобы война против ливанского народа была прекращена. Не должно быть никаких атак против Ливана, а израильские войска должны быть выведены с территории Ливана»,— подчеркнул постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни, выступая на брифинге 23 июня.

В этой ситуации Нетаньяху пытается использовать свои связи в команде Дональда Трампа, чтобы изменить позиции главы Белого дома по ливанской проблеме и снять запрет на операции ЦАХАЛа. Но, похоже, американский лидер слишком увлечен мирным процессом с Ираном, чтобы прислушиваться к своему ближневосточному союзнику.

Нил Кербелов