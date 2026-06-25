МТК-переростков запишут в лидеры

Для малых технологических компаний (МТК), которые переросли максимальный порог выручки в 4 млрд руб. в год, предлагается создать новую категорию — «технологических лидеров». По задумке Минэкономики, речь пойдет о компаниях с выручкой до 40 млрд руб., к которым будут предъявляться более жесткие требования в части инновационно-технологического характера их деятельности. Для таких лидеров предусматривается сопровождение со стороны «консьерж-сервиса» фонда «Сколково» и «Центра поддержки инжиниринга и инноваций», а также возможность приоритетного доступа к господдержке. По оценке Минэкономики, новый статус до 2030 года смогут получить до 100 компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минэкономики впишет малые технологические компании, «переросшие» свою категорию, в реестр технологических лидеров (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Минэкономики впишет малые технологические компании, «переросшие» свою категорию, в реестр технологических лидеров (на фото — глава ведомства Максим Решетников)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, предусматривающий введение новой категории технологических компаний — «технологические лидеры». Речь идет об МТК, которые в процессе роста превысили максимально допустимый для такого статуса порог выручки в 4 млрд руб. за предшествующий год. При этом объем выручки должен укладываться в 40 млрд руб. Для получения статуса лидера компания должна быть включена в реестр МТК, а ее основной вид деятельности должен соответствовать одному из тех, что содержатся в специальном перечне (например, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, информация и связь).

Поясним, МТК — это компания, обладающая научно-техническим потенциалом, которая производит готовую инновационную продукцию или занимается разработкой собственных технологий. Включение в реестр МТК дает им право на господдержку. По данным Минэкономики, в 2025 году совокупная выручка МТК составила 1,3 трлн руб., сейчас в реестре зарегистрировано свыше 7 тыс. таких компаний.

Как сообщал ранее глава ведомства Максим Решетников, введение категории «технологических лидеров» необходимо для того, чтобы не упускать компании-«переростки» из вида.

Предполагается, что инициатива позволит вести учет компаний, обладающих устойчивыми показателями технологического лидерства, а также тех, кто нуждается в господдержке для масштабирования деятельности и возможного перехода в категорию «единорогов» (наиболее успешные стартапы, имеющие рыночную стоимость более $1 млрд).

По оценкам Минэкономики, до 2030 года может появиться до 100 компаний технологических лидеров. Основные секторы, где наблюдается рост,— научные исследования и разработки, производство летательных аппаратов, разработка компьютерного программного обеспечения, производство лекарственных препаратов, добавили в ведомстве.

Продолжать их поддержку планируется за счет уже имеющихся ресурсов и программ, а меры стимулирования будут предоставляться при условии высоких результатов.

Так, лидеры должны соответствовать более жестким инновационно-технологическим характеристикам — например, в части темпов роста выручки за три года, размеру расходов на НИОКР, объему производства в России, наличию экспорта, а также размещению ценных бумаг на бирже.

Согласно документу, предусматривается появление «консьерж-сервиса» для технологических лидеров — для проведения экспертизы, работы с госорганами и организациями по приоритизации мер поддержки. Такими центрами сопровождения выступят АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» и фонд «Сколково». Кроме того, у технологических лидеров будет возможность получить преимущество при распределении субсидий и грантов.

Также проект содержит правила получения и прекращения статуса технологических лидеров, а также ведения их реестра — за основу взяты аналогичные правила для МТК (см. “Ъ” от 23 июня), но с некоторыми особенностями. Например, для новой категории компаний ведомство доработало критерии и методики экспертизы с учетом повышенных требований к техлидерам. Проводить экспертизу в отношении наиболее сложных критериев будет «технологический аудитор».

Венера Петрова