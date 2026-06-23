МТК накинут срок

Минэкономики предлагает продлить срок действия статуса «малая технологическая компания» с трех до пяти лет с момента включения организаций в соответствующий реестр. В ведомстве считают, что это позволит получающему господдержку некрупному инновационному бизнесу полнее реализовать свой потенциал. Сейчас в реестре МТК — 7 тыс. организаций, от которых власти ждут генерирования и отработки технологий для дальнейшего масштабирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый замглавы Минэкономики Максим Колесников считает, что увеличение срока нахождения в реестре позволит МТК лучше раскрыть свой потенциал

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Первый замглавы Минэкономики Максим Колесников считает, что увеличение срока нахождения в реестре позволит МТК лучше раскрыть свой потенциал

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило проект поправок к закону (есть у “Ъ”) о развитии малых технологических компаний, которым среди прочего с трех до пяти лет предложено продлить срок нахождения таких организаций в соответствующем реестре. Поясним, МТК — это компания с годовой выручкой до 4 млрд руб., обладающая научно-техническим потенциалом, производящая готовую инновационную продукцию или занимающаяся разработкой собственных технологий. Включение в реестр МТК дает им право на господдержку.

Как пояснил “Ъ” первый замминистра экономического развития Максим Колесников, трехлетний срок нахождения в реестре зачастую не позволяет бизнесу полностью реализовать свой потенциал. «Компании, получившие господдержку и статус МТК, только входят в активную фазу разработки или вывода продукта на рынок, а время уже истекает. В результате они рискуют не просто выйти из реестра — они выпадают из всей орбиты господдержки (теряют доступ к льготным кредитам, ускоренному патентованию и другим инструментам). Увеличение базового срока пребывания в реестре позволит этого избежать»,— сказал Максим Колесников.

Оказывая поддержку небольшим технологическим компаниям, власти рассчитывают, что они будут генерировать и прорабатывать инновационные идеи, которые можно будет в будущем успешно масштабировать. По данным Минэкономики, в 2025 году совокупная выручка МТК составила 1,3 трлн руб., сейчас в реестре зарегистрировано свыше 7 тыс. таких компаний. Преимущественно они сосредоточены в сфере ИТ и искусственного интеллекта, в медицинской промышленности, производстве электроники и оборудования, а также в робототехнике.

Среди предложенных сейчас поправок — возможность для компаний, прошедших платную экспертизу, после пяти лет нахождения в реестре повторно пройти проверку уже в упрощенном режиме (если статус МТК истекает или прошло не более года с его окончания). Компании, включенные в перечень автоматически (уже после появления Единого реестра конечных получателей господдержки инновационной деятельности), смогут продолжить находиться в нем без проведения повторной экспертизы, если зарегистрируют право на один или несколько результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в дополнение к действующим требованиям соответствия кодам ОКВЭД и порога выручки. Это продлит им статус МТК еще на три года, а дальнейшая пролонгация будет возможна при регистрации следующего РИД.

Еще одна, уже «политическая» поправка,— нежелательная деятельность директора или участников компании (включение в реестры дисквалифицированных лиц, иностранных агентов или в перечень экстремистских или террористических организаций) станет основанием для отказа во включении организации в реестр МТК и для исключения из него.

На недавнем майском форуме Startup Village 2026 Максим Колесников отмечал, что власти ждут перехода сектора МТК от количественных показателей к качественным и смогут оценить степень реального проникновения разработок в экономику. Для этого Минэкономики совместно со «Сколково» окажет компаниям поддержку в коммерциализации РИД и поиске заказчиков.

Вице-президент «Опоры России» и председатель комитета по ИТ этой организации Елена Волотовская называет инициативу по увеличению срока пребывания МТК в реестре правильной. «Это снизит административную нагрузку и даст компаниям более длинный горизонт планирования — критичный для технологического бизнеса»,— говорит эксперт. Вместе с тем, по ее словам, есть еще немало вопросов, заслуживающих проработки. В частности: расширение доступа МТК к госзакупкам, интеграция реестра с мерами поддержки других ведомств, повышение прозрачности и предсказуемости подходов к оценке технологических компаний.

Руководитель экспертного центра «Деловой России» по технологическому предпринимательству Алексей Калинин также полагает, что новый срок лучше соответствует реальному циклу развития технологической компании, где путь от разработки до пилота, сертификации и первого крупного заказчика часто занимает больше трех лет. «Но важно рассматривать инициативу не как исчерпывающую меру поддержки, а как первый шаг»,— полагает он. По его словам, основные барьеры для МТК остаются системными — это в том числе доступ к крупным заказчикам, закупки и нужные кадры.

Венера Петрова