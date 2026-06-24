Специальные военные проекты

Как стало известно “Ъ”, в отношении недавно осужденного в Москве за получение взятки на шесть лет колонии строгого режима бывшего замначальника управления имуществом специальных проектов (УИСП) Минобороны России Олега Васенина возбуждено новое уголовное дело. На этот раз ему инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы по ходатайству Главного военного следственного управления СКР санкционировал арест уже осужденного два месяца назад на шесть лет строгого режима за получение взятки бывшего замначальника УИСП Минобороны Олега Васенина. Произошло это в рамках возбужденного в отношении него в марте 2026 года уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По данным “Ъ”, новое обвинение так и не успевшему отбыть из Москвы в места лишения свободы 55-летнему Васенину связано с теми же обстоятельствами, которые фигурировали в предыдущем расследовании и квалифицировались как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как уже рассказывал “Ъ”, именно последняя статья изначально и вменялась в вину Олегу Васенину.

В Минобороны как гражданский служащий на должность референта в департамент имущественных отношений он пришел в 2017 году. Через два года его назначили заместителем начальника ФГАУ УИСП. В этой структуре Олег Васенин отвечал за исполнение заключенного в августе 2019 года контракта Минобороны по продаже черного и цветного лома, накапливающегося в воинских частях. Тогда следователи считали, что замначальника ФГАУ, подделывая документы о стоимости вторсырья, сам «совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 240 млн руб.».

Однако позже фабула обвинения изменилась. Из нее следовало, что Олег Васенин договорился с руководителем компании «Транслом» Олегом Паниным, что за взятки будет обеспечивать именно этой структуре получение максимально возможного объема вывозимого из воинских частей лома черных и цветных металлов.

Отметим, что в 2010 году Олег Васенин сам несколько месяцев возглавлял «Транслом», где и познакомился с Олегом Паниным, который был его заместителем.

В апреле нынешнего года полностью признавший свою вину в получении взяток на общую сумму 19,9 млн руб. Олег Васенин был осужден Тверским судом Москвы на шесть лет колонии строгого режима. В вынесенном решении говорится, что срок ниже низшего предела подсудимому был назначен в том числе с учетом его «заслуг перед обществом и государством». А учитывая, что в зачет отбытия назначенного наказания ему пошел год, проведенный под стражей, вскоре коррупционер мог претендовать на условно-досрочное освобождение.

Однако примерно за месяц до вынесения приговора следствие решило «доработать» и эпизод с мошенничеством, который в итоге был переквалифицирован на злоупотребление должностными полномочиями.

По некоторым данным, попустительство и преференции компании «Транслом» со стороны Олега Васенина привели к продаже металлолома этой структуре по заниженной стоимости.

Нанесенный государству ущерб, по предварительным данным, оценивается в сумму порядка 80 млн руб.

Адвокат экс-чиновника комментировать инкриминируемое его подзащитному деяние не стал.

Олег Рубникович