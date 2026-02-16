Взятка нашлась в металлоломе

В Москве начался процесс над бывшим замначальника федерального государственного автономного учреждения «Управление имуществом специальных проектов» (УИСП) Минобороны России 55-летним Олегом Васениным. По версии обвинения, он получил взятку в размере 19,9 млн руб. за попустительство компании «Транслом», в результате чего был похищен металлолом на 80 млн руб. Свою вину господин Васенин признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебное заседание в Тверском суде началось с того, что гособвинитель Жанна Малютина попросила продлить Олегу Васенину срок содержания под стражей до 23 июля 2026 года. Адвокаты выступили против, заявив о несправедливости такого ходатайства, поскольку их подзащитный полностью признал вину и активно способствовал раскрытию преступления. Они предложили суду перевести господина Васенина под домашний арест. Но председательствующий посчитал доводы прокурора весомее и удовлетворил его ходатайство.

После этого госпожа Малютина сообщила, что Олегу Васенину предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как сообщал “Ъ”, занимая свою должность в УИСП с 2019 года и являясь гражданским служащим, господин Васенин согласно должностным обязанностям должен был организовывать работу «в сфере социальной защиты». Средства на эту деятельность должны были поступать от строительства, эффективного управления вверенным имуществом, от реализации лома, а также управления музейным делом и «оказания физкультурно-оздоровительных услуг».

Версия следствия состоит в том, что, будучи замначальника УИСП, Олег Васенин договорился с руководителем компании «Транслом» Олегом Паниным, что за взятки будет всячески ей попустительствовать.

У организации господина Васенина с ООО в августе 2019 года был подписан договор о переработке устаревшей техники и ненужных металлоконструкций. Отметим, что господин Васенин в 2010 году сам несколько месяцев возглавлял «Транслом», где и познакомился с Олегом Паниным, занимавшим тогда более низкую должность.

В качестве посредника, по материалам дела, господин Панин привлек своего заместителя Константина Карпенко. По словам прокурора, последний распоряжался всеми наличными деньгами своего шефа, которые хранились в металлическом сейфе. Со стороны Олега Васенина также действовал посредник — его личный водитель. Именно он встречался с представителем господина Панина, забирая конверты с деньгами. Когда водителя в 2024 году задержали, то в его телефоне нашли массу сообщений от господина Карпенко по поводу будущих встреч. Водителя к уголовной ответственности привлекать не стали — следствие посчитало, что он был не в курсе коррупционных намерений своего начальника.

Господи Панин оформил явку с повинной и подробно рассказал следствию, когда и за что передавал деньги Олегу Васенину, а также указал, где отдавал распоряжения своему заму о передаче денег замначальника УИСП. Константину Карпенко и Олегу Панину предъявили обвинение в даче взяток (ст. 291 УК РФ), а также в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ): по данным следствия, «Транслом» получила по подложным документам от УИСП сверх предусмотренного договорами имущества на десятки миллионов рублей. Изначально обвинение в этой афере предъявили господину Васенину, но затем его переадресовали предпринимателям.

После выступления прокурора Олег Васенин заявил: «Признаю, что брал деньги от Олега Панина». Детализировать свои действия он пообещал позже.

Алексей Соковнин