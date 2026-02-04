ОАК планирует нарастить выпуск самолетов на 25–30%

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в «Ростех») в 2026 году намерена выпустить на 25–30% больше самолетов, чем годом ранее. Об этом в кулуарах авиационного форума NAIS сообщил глава ОАК Вадим Бадеха.

Он рассказал, что в первом квартале планируется подписать контракт на поставку 90 самолетов МС-21 «Аэрофлоту». «Обсуждается вторая партия самолетов, контракт на 90 машин... В апреле, возможности подписания у нас будут»,— рассказал господин Бадеха (цитата по «РИА Новости»).

«Аэрофлот» ожидает первую партию в 108 самолетов МС-21 до 2030 года и почти столько же до 2033 года. Действующие планы предусматривают до 2030 года производство более 540 самолетов МС-21, а также SJ 100 и Ту-214, от которых «Аэрофлот» отказался. В отрасли оценивают реальный объем поставок по трем проектам в 50–200 единиц.

