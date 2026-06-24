Страховка без исключений

Депутаты предлагают включить все банки — как с универсальной, так и с базовой лицензией — в систему страхования вкладов. При этом все новые банки, которые будут создаваться после вступления закона в силу, будут автоматически включаться в систему страхования вкладов. Участники рынка отмечают, что для банков, работающих только с юрлицами, включение в систему страхования вкладов позволит привлекать более дешевые пассивы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

24 июня в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому в систему страхования вкладов (ССВ) предлагается включить банки, которые работают исключительно с юрлицами и индивидуальными предпринимателями. Таким образом, в систему войдут все банки с универсальной и базовой лицензией. При этом все новые банки также автоматически будут включаться в ССВ. В настоящее время из 301 банка в систему страхования входит 281 кредитная организация.

В декабре 2023 года Госдума приняла закон, который предусматривает расширение покрытия системы страхования вкладов. Теперь оно распространится на счета и депозиты средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций, профессиональных союзов и граждан, занимающихся профессиональной деятельностью. Возмещение составляет стандартную сумму — до 1,4 млн руб.

Вместе с тем Банк России планирует к 2030 году повысить в три раза минимальный капитал банков. Для банков с универсальной лицензией он увеличится с 1 млрд до 3 млрд руб., а для банков с базовой лицензией — с 300 млн до 1 млрд руб. На пленарной сессии VIII съезда Ассоциации банков России в мае этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что банки, у которых будут проблемы с наращиванием капитала, смогут объединяться в группы или поменять лицензии на НКО. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект «нацелен на то, чтобы обеспечить понятный и предсказуемый режим страхования даже при смене статуса банка на НКО».

Возможно, именно с этим связан тот факт, что заметную часть законопроекта составляют положения, расписывающие страхование вкладов и счетов в банках, меняющих свои лицензии.

Так, банк, изменивший статус на МФК, будет исключен из ССВ только после исполнения им своих обязательств перед вкладчиками. Все это время он будет продолжать отчислять средства в фонд страхования вкладов.

Для банков, переходящих в статус НКО, предусмотрена другая процедура: вклады физлиц и юрлиц, оставшиеся в банке после смены статуса и застрахованные в ССВ, будут гарантироваться государством на протяжении пяти лет.

Счета застрахованных клиентов останутся под гарантиями в течение шести месяцев.

Эти НКО не смогут принимать новые вклады физлиц, а также принимать от них средства на пополнение вкладов и счетов.

С юрлицами НКО смогут заключать новые договоры банковского вклада или счета, которые «с момента изменения статуса не будут покрываться страховой защитой ССВ, даже если юрлицо соответствует застрахованной категории вкладчиков».

Эти изменения должны будут стимулировать вкладчиков «оперативно решить вопрос с дальнейшим размещением своих денежных средств», отмечается в пояснительной записке.

Вместе с тем эксперты считают маловероятным, что банки с базовой лицензией станут переходить на лицензии НКО массово.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков поясняет, что РНКО — это достаточно специфический сегмент бизнеса, который в основном занимается платежными услугами. Для этого «надо иметь инфраструктуру, специалистов, понимающих специфику сегмента», тогда как банки с базовой лицензией «больше ориентированы на предоставление клиентам стандартных банковских продуктов», отмечает он. Анатолий Аксаков также считает, что решения о переходе банков в статус НКО «будут носить единичный характер и не будут напрямую связаны с предлагаемыми изменениями».

Председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов считает, что, скорее всего, такие кредитные организации будут продаваться более эффективным собственникам либо сдавать лицензии. Вместе с тем, по его словам, для банка, работающего только с юрлицами, в случае, если кредитование является основным направлением бизнеса, включение в ССВ позволит привлечь более дешевые пассивы. «В противном случае проще будет перейти в статус НКО»,— считает топ-менеджер.

Максим Буйлов, Юлия Пославская