Капиталу велено расти

Банк России намерен вдвое повысить требования к минимальному капиталу российских банков. По подсчетам экспертов, сегодня повышенным требованиям не соответствуют около 20% кредитных организаций. Регулятор обещает установить пятилетний переходный период, за который банки должны будут либо докапитализироваться, либо сменить лицензию на ту, которой соответствует размер их капитала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Банк России собирается повысить требования к минимальному размеру капитала банков примерно на уровень инфляции, накопленной с 2018 года, когда были установлены действующие нормативы. Об этом 5 марта заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече с кредитными организациями, организованной Ассоциацией банков России. «Некоторые небольшие банки опасаются, смогут ли они нарастить капитал в текущих условиях, но… это повышение мы намерены делать постепенно»,— подчеркнула она. По оценкам регулятора, подавляющее большинство кредитных организаций эта новация не затронет, так как их капитал уже превышает ориентиры по минимальным требованиям. Другие участники рынка «смогут нарастить капитал за счет прибыли, докапитализации… в крайнем случае, сменить тип лицензии», считает госпожа Набиуллина. До конца месяца ЦБ намерен опубликовать консультативный доклад на эту тему.

Позже директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов рассказал журналистам, что индексация требований к капиталу может увеличить его минимальный размер примерно вдвое. Причем ЦБ готов дать банкам пять лет для постепенного выполнения новых требований. «Изначально многие были капитализированы больше и плюс прибыль заработали, а для тех, кто в моменте не соблюдает (повышенные требования к капиталу.— “Ъ”), мы сделаем график лет на пять… чтобы могли спокойно заработать прибыль, если они будут ее капитализировать»,— пояснил Александр Данилов.

Последний раз требования к капиталу кредитных организаций менялись в 2018 году. Для банков с базовой лицензией был установлен минимальный капитал в размере 300 млн руб., для банков с универсальной лицензией — 1 млрд руб. Согласно отчетности, опубликованной на сайте Банка России, на 1 февраля 2026 года у 115 банков капитал менее 2 млрд руб., причем у 44 из них — менее 600 млн руб.

Эксперты отмечают, что инфляция, накопленная с начала 2018 года по настоящее время, составляет около 70%, а к моменту возможного вступления в силу новых требований накопленная инфляция может достичь 80%. Исходя из таких вводных, минимальные требования к абсолютной величине капитала банков с базовой лицензией составят не менее 540 млн руб., а для банков с универсальной лицензией — 1,8 млрд руб.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 5 марта: «Банки также часто сетуют на то, что мы только повышаем нагрузку на них. Но там, где риски снижаются, мы готовы ослабить регулирование».

Эксперты указывают, что в целом индексация требований к минимальному капиталу банков вполне обоснованная и логичная мера. При этом управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что если прямо наложить эти требования на текущие величины капитала банков, то получится, что без докапитализации потерять базовую лицензию и перейти в статус небанковских кредитных организаций рискуют 33 банка. Помимо этого, 24 банка с универсальной лицензией могут столкнуться с необходимостью ее смены на базовую. Однако, по его мнению, реальные последствия будут скромнее. В первую очередь из-за отложенного и поэтапного повышения требований часть банков накопит необходимую величину капитала, в том числе и за счет простой капитализации прибыли. Кроме того, «речь идет о длинном, хотя пока строго и не определенном горизонте, на котором часть этих небольших банков так или иначе уйдут с рынка», считает Юрий Беликов.

Повышение требований к капиталу вряд ли серьезно активизирует процесс консолидации на банковском рынке. «Для кого-то, наверное, это будет дополнительным аргументом, в том числе чтобы "партнериться" с кем-то»,— отмечает господин Беликов. Однако это не единственный аргумент для партнерства, к тому же другие аргументы «могут быть даже более существенными», считает он.

Максим Буйлов