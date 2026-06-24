Свердловский омбудсмен призвала свердловчан помочь жителям Кушвы после смерча

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила Кушву, где 22 июня в результате смерча были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена. По итогам поездки она призвала свердловчан помочь пострадавшим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Совместно с представителями администрации и организаторами пункта сбора гуманитарной помощи в Доме культуры Татьяна Мерзлякова ознакомилась с ситуацией на месте. По ее словам, в город продолжают поступать гуманитарные грузы со всего Урала — вода, продукты питания, одежда и предметы первой необходимости. Однако сохраняется нехватка строительных материалов.

«Многие обращаются за содействием в восстановлении разрушенных домов, поэтому им нужны стройматериалы, профнастил, краска, гвозди, молотки, топоры и другие инструменты. Также есть необходимость в продуктах длительного хранения — масле, воде, муке, в постельном белье, повседневной и школьной одежде, ведь до Первого сентября остается не так уж много времени»,— сообщила госпожа Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Кушвы. Еще один пункт сбора организован непосредственно в Кушве — в городском Доме культуры на площади Культуры, 1.

Полина Бабинцева