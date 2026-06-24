В Екатеринбурге открыли пункт сбора помощи для пострадавших от смерча в Кушве

В Екатеринбурге на улице Малышева, 31Д начал работу пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Кушвы, пострадавших от смерча. Горожане могут передать туда вещи первой необходимости, средства личной гигиены и предметы быта. Еще один пункт сбора организован непосредственно в Кушве — в городском Доме культуры на площади Культуры, 1. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Последствия урагана в Кушве

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Тем временем в кушвинском Доме культуры развернули волонтерский штаб. В него вошли около 50 добровольцев «Молодой гвардии» «Единой России», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, волонтерского центра Алексея Вихарева и «РМК Поиск». Участники разбирают завалы, помогают жителям, вывозят мусор, доставляют гуманитарную помощь и обеспечивают население питьевой водой. На данный момент выдано более 900 литров воды. Накануне дополнительную партию воды в город направила компания «Сима-ленд».

Добровольцы также демонтировали опасные свисающие конструкции и провели восстановительные работы на крыше школы № 6. Работы продолжаются на улицах 9 Января, Коммуны, Чапаева, Красноармейской и Первомайской.

Напомним, в результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Власти сообщали о 16 пострадавших, госпитализация потребовалась одному человеку. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до 21.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер сообщил, что из регионального резервного фонда выделили 31,3 млн руб. на первоначальные выплаты жителям Кушвы.

Полина Бабинцева