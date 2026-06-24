Россиянка установила мировой рекорд в ультрамарафонской гонке на выбывание

Российская бегунья Вера Чекалина установила мировой рекорд среди женщин в Backyard Ultra — ультрамарафонской гонке на выбывание. Она преодолела 96 кругов (643,7 км).

Соревнование проходило в Ленинградской области. Согласно правилам, участники пробегают круг длиной 6,706 км ровно за один час, стартуя заново каждые 60 минут. Гонка проходит в формате «на выбывание». При этом спортсменам запрещено продолжать соревноваться в одиночку.

Прежнее достижение в Backyard Ultra принадлежало британке Саре Перри. В октябре 2025 года она пробежала 95 кругов.

Вера Чекалина продолжала гонку на протяжении четырех суток. За победу и установление мирового рекорда она получит получит 300 тыс. рублей и кедровую фито-бочку

Таисия Орлова