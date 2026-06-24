Путин заявил о риске не достичь установленных показателей по авиаперевозкам

Есть риск, что установленные в России показатели по авиаперевозкам могут быть не достигнуты. Об этом на совещании по развитию авиаотрасли сообщил президент России Владимир Путин.

«В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты»,— сказал господин Путин. Президент поручил Минтрансу России доложить ему о планах по прогнозному пассажиропотоку, а также о мерах по обеспечению потребности граждан в авиаперелетах.

Президент добавил, что спрос на авиаперелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах. Чтобы максимально обеспечить потребности населения в авиаперелетах, необходимо увеличивать поставки авиатехники отечественного производства, отметил он. «По сути, речь идет об огромном долгосрочном заказе, в котором должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов»,— уточнил Владимир Путин.

С начала 2026 года длительных задержек стало примерно вдвое больше, а общее число отмен выросло более чем в четыре раза, сообщили «Ъ» в «АльфаСтраховании». В январе рейсы задерживали или отменяли из-за аномальных снегопадов. Ограничения в аэропортах регулярно вводят из-за беспилотной опасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Самолеты заметают под "Ковер"».