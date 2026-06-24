Путин заявил о риске не достичь установленных показателей по авиаперевозкам
Есть риск, что установленные в России показатели по авиаперевозкам могут быть не достигнуты. Об этом на совещании по развитию авиаотрасли сообщил президент России Владимир Путин.
«В рамках национальных целей развития мы договорились существенно увеличить авиационную мобильность населения. Однако есть риск, что установленные правительством целевые показатели по объемам авиаперевозок пассажиров могут быть не достигнуты»,— сказал господин Путин. Президент поручил Минтрансу России доложить ему о планах по прогнозному пассажиропотоку, а также о мерах по обеспечению потребности граждан в авиаперелетах.
Президент добавил, что спрос на авиаперелеты в России растет как на внутренних, так и на зарубежных маршрутах. Чтобы максимально обеспечить потребности населения в авиаперелетах, необходимо увеличивать поставки авиатехники отечественного производства, отметил он. «По сути, речь идет об огромном долгосрочном заказе, в котором должны быть загружены авиастроительные заводы, их смежники и подрядчики, о кардинальном увеличении выпуска отечественных самолетов и освоении новых линеек воздушных судов»,— уточнил Владимир Путин.
С начала 2026 года длительных задержек стало примерно вдвое больше, а общее число отмен выросло более чем в четыре раза, сообщили «Ъ» в «АльфаСтраховании». В январе рейсы задерживали или отменяли из-за аномальных снегопадов. Ограничения в аэропортах регулярно вводят из-за беспилотной опасности.
Подробнее — в материале «Ъ» «Самолеты заметают под "Ковер"».
В марте 2022 года Владимир Путин подписал закон о регистрации прав на иностранные самолеты в лизинге у российских компаний, разрешив им использовать эти воздушные суда на внутренних рейсах. Росавиация тогда прогнозировала возможность использования этих самолетов до 2030 года. Для поддержки авиаотрасли в 2025 году из ФНБ было выделено 175 млрд рублей на импортозамещение в авиационной промышленности. В целом, программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года оценивается в 770 млрд рублей, из которых более 400 млрд рублей пойдет непосредственно на развитие авиастроения. Это позволит увеличить долю отечественных самолетов до 81% к 2030 году и к этому же сроку планируется поставить 1036 самолетов для гражданской авиации, включая 142 SSJ-NEW и 270 МС-21-310.
Президент неоднократно подчеркивал необходимость развития собственного производства самолетов, называя МС-21 конкурентоспособным для международного рынка. Он также указывал на то, что рост цен на авиабилеты отчасти связан с нехваткой лайнеров после ухода западных поставщиков. В 2024 году Владимир Путин анонсировал выделение 250 млрд рублей из федерального бюджета на модернизацию аэропортовой сети, с целью обновить инфраструктуру не менее 75 аэропортов за шесть лет и повысить авиационную мобильность граждан в полтора раза к 2030 году.