В Курске ищут подрядчика для ремонта дорог за 546 млн рублей

Комитет ЖКХ Курска объявил три конкурса на ремонт дорог местного значения в облцентре. Общая сумма начальных цен контрактов составляет 546,4 млн руб., следует из данных портала госзакупок.

Источником финансирования во всех трех закупках выступают средства городского бюджета, субсидии из областной казны. Работы по всем контрактам нужно выполнить до 31 октября. Гарантия на них составит от года до пяти лет в зависимости от вида услуги.

В перечень работ входят замена дорожного покрытия, восстановление бордюрного камня, устройство металлического ограждения, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

В рамках самого дорогого контракта — с начальной ценой 227,4 млн руб. — необходимо отремонтировать участки следующих дорог общей протяженностью 6,7 км:

на улице Широкой (от дома № 93 до дома № 95);

по проезду Фабричному;

по переулку 1-й Парковый;

на улице Малых;

на улице Фабричной;

по переулку 4-й Косиновский;

на улице Сонина;

по проезду Золотому;

на улице Софьи Перовской;

на улице Красная Линия.

Второй контракт с начальной ценой 213 млн руб. предусматривает работы на участках следующих улиц общей протяженностью 6,7 км:

от улицы Фестивальной до деревни Шуклинка в пригородном Курском районе;

на улицах Кавказская и Пучковка;

по переулку Школьному;

на улице Студенческой;

на улице Куйбышева (от улицы 1-я Щигровская до улицы 1-я Вишневая);

на улице 3-я Кожевенная.

В третьем конкурсе начальная цена контракта вдвое ниже — 106 млн руб. За эту сумму подрядчику предлагают отремонтировать участки автомобильных дорог на Красной площади и Курск — Поныри. Их общая протяженность составляет 900 м.

Подавать заявки на участие в конкурсах можно до 13 мая, итоги планируют подвести 15-го.

В феврале три курские фирмы получили контракты на содержание улиц и тротуаров в облцентре за 300 млн руб. в сумме.

Алина Морозова