Глава «Селигдара» рассказал о росте себестоимости добычи золота до $1500

Себестоимость добычи золота в холдинге «Селигдар» (MOEX: SELG) за последнее время существенно выросла и достигла $1500 по показателю Total Cash Cost (TCC). Об этом в интервью «Ъ» заявил президент компании Александр Хрущ.

По словам господина Хруща, ранее показатель был ниже $1000. Рост затрат связан с несколькими факторами, среди которых переоценка валюты, инфляция, увеличение расходов на оплату труда и налоговая нагрузка.

«Зарплаты выросли за последние полтора года примерно на 30%. Налоговая нагрузка тоже увеличилась. Вот так все и складывается»,— сказал господин Хрущ. Он отметил, что изменение себестоимости необходимо рассматривать по отдельным составляющим, а не как единый показатель.

Подробнее — в интервью Александра Хруща «Ъ».