Глава «Селигдара» рассказал о росте себестоимости добычи золота до $1500
Себестоимость добычи золота в холдинге «Селигдар» (MOEX: SELG) за последнее время существенно выросла и достигла $1500 по показателю Total Cash Cost (TCC). Об этом в интервью «Ъ» заявил президент компании Александр Хрущ.
По словам господина Хруща, ранее показатель был ниже $1000. Рост затрат связан с несколькими факторами, среди которых переоценка валюты, инфляция, увеличение расходов на оплату труда и налоговая нагрузка.
«Зарплаты выросли за последние полтора года примерно на 30%. Налоговая нагрузка тоже увеличилась. Вот так все и складывается»,— сказал господин Хрущ. Он отметил, что изменение себестоимости необходимо рассматривать по отдельным составляющим, а не как единый показатель.
Подробнее — в интервью Александра Хруща «Ъ».
Рост себестоимости добычи золота является общей тенденцией для золотодобывающей отрасли. Средние мировые затраты на поддержание добычи золота во втором квартале 2024 года составляли около $1388 за унцию. При этом цена продажи не может быть ниже $2300–$2400, так как в противном случае бизнес станет нерентабельным. Влияние на себестоимость оказывают такие факторы, как истощение запасов, что требует поиска новых технологий и, соответственно, больших затрат. Также на себестоимость влияет стремление золотодобытчиков перекладывать издержки на собственную рентабельность.