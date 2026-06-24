«Селигдар» ожидает окупаемость фабрики «Хвойное» за три-четыре года
Фабрика «Хвойное» в Якутии, запущенная менее года назад, сейчас находится на этапе пусконаладки и еще не вышла на полноценную добычу. Об этом в интервью «Ъ» заявил президент холдинга «Селигдар» (MOEX: SELG) Александр Хрущ.
По его словам, работы идут по программе, зарегистрированной в Ростехнадзоре. Руда на месторождении технологичная и сопоставима с той, что уже давно перерабатывается на соседних площадках. «Поэтому никаких чудес, собственно, не происходит. Полный цикл уже работает, он понятен. Но про полноценную добычу пока, наверное, говорить рановато»,— сказал он.
Хрущ отметил, что проект «Хвойное» рассчитан на окупаемость в течение трех-четырех лет. В качестве примера он привел фабрику на производственном комплексе «Рябиновый» в Алданском районе, которая была запущена в 2017 году и окупилась за два с половиной года.
«Но тогда была другая налоговая ситуация, другая ситуация вообще. Так что здесь в принципе есть с чем сравнивать»,— добавил глава «Селигдара».
Подробнее — в интервью Александра Хруща «Ъ».
Темпы роста в добывающем секторе Сибирского федерального округа в целом замедлились. В таких регионах, как Кузбасс, Хакасия, Тыва и Красноярский край, наблюдается падение общих объемов промышленного производства. Однако, Иркутская область, где расположена фабрика «Хвойное», выделяется ростом добывающей отрасли, которая стала локомотивом промышленного роста в регионе. В январе-сентябре 2024 года рост добывающего сектора здесь составил 14% при общем промышленном росте в 11%.
В целом по России, по итогам 2024 года, ожидалось замедление темпов роста экономики. При этом добыча полезных ископаемых сократилась на 0,9%, хотя добыча металлических руд выросла на 2,5%. Замедление роста ВВП к концу 2023 года было обусловлено ослаблением рубля, мерами ЦБ по охлаждению экономики и ограничениями рынка труда. В ноябре 2023 года в добыче наблюдалось падение на 0,4%, что было связано с сокращением добычи угля и руд.
Горно-обогатительные производства являются важной частью развития регионов. Например, в Туве планируется строительство угольной обогатительной фабрики с объемом переработки до 3 млн тонн угля в год, а в Красноярском крае планируется построить золотоизвлекательную фабрику, мощность которой составит 4 млн тонн руды в год. Это подчеркивает значимость подобных проектов для экономического развития субъектов РФ.