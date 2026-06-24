«Селигдар» ожидает окупаемость фабрики «Хвойное» за три-четыре года

Фабрика «Хвойное» в Якутии, запущенная менее года назад, сейчас находится на этапе пусконаладки и еще не вышла на полноценную добычу. Об этом в интервью «Ъ» заявил президент холдинга «Селигдар» (MOEX: SELG) Александр Хрущ.

По его словам, работы идут по программе, зарегистрированной в Ростехнадзоре. Руда на месторождении технологичная и сопоставима с той, что уже давно перерабатывается на соседних площадках. «Поэтому никаких чудес, собственно, не происходит. Полный цикл уже работает, он понятен. Но про полноценную добычу пока, наверное, говорить рановато»,— сказал он.

Хрущ отметил, что проект «Хвойное» рассчитан на окупаемость в течение трех-четырех лет. В качестве примера он привел фабрику на производственном комплексе «Рябиновый» в Алданском районе, которая была запущена в 2017 году и окупилась за два с половиной года.

«Но тогда была другая налоговая ситуация, другая ситуация вообще. Так что здесь в принципе есть с чем сравнивать»,— добавил глава «Селигдара».

Подробнее — в интервью Александра Хруща «Ъ».