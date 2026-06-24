«Селигдар» ждет дальнейшего роста цен на золото из-за истощения запасов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Подорожание золота связано с высоким мировым спросом, который наблюдается уже четыре года подряд. Вклад в этот спрос вносят центральные банки развивающихся стран, а также розничные инвесторы, которые видят в золоте защитный актив в периоды экономической нестабильности. В 2025 году инвестиционный спрос достиг рекордных значений, а объем мировых покупок золота в первом квартале 2025 года стал самым высоким с 2016 года.

Геополитическая напряженность и неопределенность также являются ключевыми факторами роста цен на золото. Например, геополитические риски, в том числе приближающиеся президентские выборы в США, и ухудшение отношений между США и Китаем способствуют росту спроса на драгоценный металл. Высокие геополитические риски и ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы США дополнительно подталкивают цены вверх.

В сентябре мировые инвесторы вложили в золотые фонды (ETF) $15,5 млрд, что стало вторым по величине результатом за всю историю наблюдений, а аналитики ожидают дальнейшего роста стоимости драгоценного металла, предсказывая достижение ценой золота от $3000 до $4150 за унцию. Однако, при дальнейшем росте цен могут усилиться негативные факторы, такие как падение спроса со стороны промышленности (включая ювелирную отрасль), а также крупных покупателей, таких как центробанки и частные инвесторы.