«Селигдар» ждет дальнейшего роста цен на золото из-за истощения запасов
Истощение запасов и рост затрат на добычу поддерживают цены на золото, заявил в интервью «Ъ» президент холдинга «Селигдар» (MOEX: SELG) Александр Хрущ.
По словам господина Хруща, добывающим компаниям приходится искать новые технологии, что требует дополнительных инвестиций. Средняя полная себестоимость у мировых производителей уже достигает $1800–2000 за унцию.
«Таким образом, цена продажи ниже уровня $2300–2400 просто не может быть. Если упадет, бизнес перестанет добывать, что спровоцирует дефицит и так далее»,— сказал он.
Александр Хрущ также отметил, что золото по-прежнему остается волатильным активом, однако в целом мировой тренд указывает на рост стоимости металла, который опережает инфляцию.
Подробнее — в интервью Александра Хруща «Ъ».
Подорожание золота связано с высоким мировым спросом, который наблюдается уже четыре года подряд. Вклад в этот спрос вносят центральные банки развивающихся стран, а также розничные инвесторы, которые видят в золоте защитный актив в периоды экономической нестабильности. В 2025 году инвестиционный спрос достиг рекордных значений, а объем мировых покупок золота в первом квартале 2025 года стал самым высоким с 2016 года.
Геополитическая напряженность и неопределенность также являются ключевыми факторами роста цен на золото. Например, геополитические риски, в том числе приближающиеся президентские выборы в США, и ухудшение отношений между США и Китаем способствуют росту спроса на драгоценный металл. Высокие геополитические риски и ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы США дополнительно подталкивают цены вверх.
В сентябре мировые инвесторы вложили в золотые фонды (ETF) $15,5 млрд, что стало вторым по величине результатом за всю историю наблюдений, а аналитики ожидают дальнейшего роста стоимости драгоценного металла, предсказывая достижение ценой золота от $3000 до $4150 за унцию. Однако, при дальнейшем росте цен могут усилиться негативные факторы, такие как падение спроса со стороны промышленности (включая ювелирную отрасль), а также крупных покупателей, таких как центробанки и частные инвесторы.