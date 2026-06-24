В Евпатории ввели график подачи воды из-за проблем с электроснабжением
В Евпатории из-за проблем с электричеством и низким давлением в резервуарах ввели почасовой график подачи питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе городского филиала «Воды Крыма».
Остановка скважин и снижение запасов чистой воды в резервуарах на водопроводной станции вызваны многочисленными отключениями электроэнергии. По информации специалистов, ограничения подачи воды также коснутся соседнего поселка Заозерное.
В администрации Евпатории, в свою очередь, сообщили, что в городе будет организован подвоз воды для социальных объектов, а также точечно по заявкам жителей. После улучшения ситуации с наполнением резервуаров насосную станцию обещают перевести в штатный режим.
Ранее на Крымском полуострове на фоне постоянных атак со стороны вооруженных сил Украины прекратили свободную продажу бензина на АЗС, а также ввели веерные отключения электроэнергии. Севастополь утром 24 июня оказался полностью обесточен.
Проблемы с водоснабжением в Евпатории возникали и ранее. В 2024 году город и прилегающие поселки отключали от водоснабжения на два дня из-за ремонтных работ на магистральном водоводе. В мае того же года глава Республики Крым Сергей Аксенов извинялся перед жителями за шестидневное отсутствие воды, причиной которого также были ремонтные работы на водоводе и последующая авария на сетях в Сакском районе. В 2023 году прокуратура Крыма начинала проверку после нарушения водоснабжения в Евпатории и Красноперекопске из-за аварий на магистральных водоводах.
Проблемы с водоснабжением в Крыму системны и начались в 2014 году после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Сейчас полуостров полагается на водохранилища и речные источники, уровень воды в которых зависит от осадков. В связи с этим в разное время вводились ограничения подачи воды из-за её нехватки. Например, в Алуште в 2025 году вводили график подачи воды из-за дефицита запасов в Изобильненском водохранилище, вызванного критическим недобором осадков.
Модернизация сетей водоснабжения в Крыму активно ведется. Власти Республики Крым планируют модернизировать более 140 км сетей, реконструировать девять объектов, включая строительство городского водовода в Евпатории до конца 2026 года. Общий объём финансирования превышает 11 млрд рублей. Однако, согласно отчетам Счетной палаты, сроки ввода объектов часто переносятся.
Помимо аварий на водоводах и дефицита воды, на водоснабжение Крыма влияют проблемы с энергоснабжением. Так, в июле 2024 года в нескольких городах Крыма, включая Евпаторию, вводились временные отключения электричества на 2-3 часа из-за аномальной жары и повышения нагрузок на энергосистему.