В Евпатории ввели график подачи воды из-за проблем с электроснабжением

В Евпатории из-за проблем с электричеством и низким давлением в резервуарах ввели почасовой график подачи питьевой воды. Об этом сообщили в пресс-службе городского филиала «Воды Крыма».

Остановка скважин и снижение запасов чистой воды в резервуарах на водопроводной станции вызваны многочисленными отключениями электроэнергии. По информации специалистов, ограничения подачи воды также коснутся соседнего поселка Заозерное.

В администрации Евпатории, в свою очередь, сообщили, что в городе будет организован подвоз воды для социальных объектов, а также точечно по заявкам жителей. После улучшения ситуации с наполнением резервуаров насосную станцию обещают перевести в штатный режим.

Ранее на Крымском полуострове на фоне постоянных атак со стороны вооруженных сил Украины прекратили свободную продажу бензина на АЗС, а также ввели веерные отключения электроэнергии. Севастополь утром 24 июня оказался полностью обесточен.

Александр Дремлюгин, Симферополь