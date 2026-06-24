Опасную продукцию остановят без суда

Госдума приняла в первом чтении законопроект о внесудебной блокировке оборота опасной для потребителей продукции с помощью системы маркировки «Честный знак». Предполагается, что такой порядок в том числе позволит оперативнее предотвращать риски массовых отравлений некачественной продукцией за счет автоматической приостановки ее реализации уже «на кассе» всеми продавцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ Фото: Алексей Танюшин, Коммерсантъ

24 июня Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий блокировку оборота опасной для здоровья граждан продукции во внесудебном порядке через госинформсистему маркировки товаров «Честный знак» (ГИС МТ). Документ внес депутат-единоросс Сергей Лисовский (см. “Ъ” от 26 апреля).

Согласно проекту, предписания о приостановке реализации опасных товаров будут выдаваться через ГИС МТ — продажи будут сразу блокироваться у всех продавцов, у которых некачественная продукция содержится на балансе. Вводиться ограничения будут во внесудебном порядке, правила выдачи предписаний о приостановке продаж в таком режиме установит правительство.

Сейчас Роспотребнадзор выносит предписания в бумажном виде. При этом ввод ограничений даже при рисках массовых отравлений пока что возможен только через суд, отмечали ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор ГИС МТ). «Пока происходит рассылка и оповещение, практически вся продукция уже реализуется»,— отметил на заседании Сергей Лисовский. Теперь же, подчеркнул он, блокировка продаж на кассе будет мгновенной — по аналогии с остановкой реализации товаров с истекшим сроком годности.

Законопроект предусматривает и другие новации. Так, проверять продавцов на соблюдение требований по маркировке можно будет без их предварительного уведомления — например, в ходе рейдового осмотра или выездной проверки.

В зависимости от степени угрозы, которую несет продажа тех или иных товаров, выдавать предписания на конкретную партию, отдельный вид товара или продукцию, выпущенную за определенный период времени, смогут главные государственные санитарные врачи (в том числе региональные) и их заместители. Если основания для блокировки продаж будут сняты, продавец сможет вернуть товар в оборот через три дня после этого.

Законопроект поддержан ЦРПТ и Минпромторгом, участвовавшими в его подготовке. При этом к нему есть предложения по доработке ко второму чтению. Правительство в своем отзыве на документ указывает, что необходимо перенести дату вступления закона в силу с 1 сентября 2026 года на 1 марта 2027 года для подготовки информсистемы к нововведениям.

Полина Попова