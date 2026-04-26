Опасные товары заблокируют автоматом

Оборот некачественных товаров, подлежащих маркировке, могут начать блокировать во внесудебном порядке с помощью системы «Честный знак» — такой законопроект внесен в Госдуму и может быть рассмотрен в первом чтении в июле. Предполагается, что изменения позволят экстренно реагировать на риски массового причинения вреда покупателям опасной продукции и приостанавливать ее реализацию всеми продавцами без исключения. Минпромторг и оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) поддерживают инициативу и участвовали в ее подготовке. Бизнес же считает, что механизм требует доработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Госинформсистему мониторинга за оборотом маркированной продукции (ГИС МТ) «Честный знак» (охватывает пищевую продукцию, товары легпрома, электронику, медизделия и прочее) могут начать использовать для автоматизированной приостановки продаж опасных для потребителей товаров — такой законопроект внесен в Госдуму депутатом Сергеем Лисовским. Документ может быть рассмотрен в первом чтении в июле, в случае принятия его основные положения вступят в силу 1 сентября 2026 года. Инициатива поддержана Минпромторгом и оператором «Честного знака» ЦРПТ — совместно они участвовали в ее доработке, сообщили “Ъ” в министерстве.

Изменения предлагается внести сразу в пять законов: «О техрегулировании», «О контроле и надзоре», «Об основах регулирования торговой деятельности», «О защите прав потребителей» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Согласно законопроекту, предписания о приостановке реализации потенциально опасных товаров будут исполняться через ГИС МТ: продажи будут блокироваться у всех продавцов, на балансе которых находится такая продукция. Пока же, говорится в пояснительной записке, при приостановке продаж одним продавцом опасные товары продолжают попадать к потребителям через других. При этом, уточняют в Минпромторге, речь идет о серьезных нарушениях, которые могут принести вред жизни и здоровью.

Сейчас, пояснили “Ъ” в ЦРПТ, подобные ограничения, даже при рисках массовых отравлений, возможны только через суд, что тормозит вывод опасной продукции из оборота.

Предложенный внесудебный порядок позволит экстренно блокировать продажи — предполагается, что процесс сократится с нескольких месяцев до нескольких часов. В Минпромторге считают, что это поспособствует «дальнейшему развитию превентивного контроля». В ЦРПТ добавляют, что технически готовы к новациям.

Предлагаются и другие нововведения.

Например, проверять продавцов на соблюдение требований по маркировке можно будет без их предварительного уведомления — в ходе выборочного контроля, рейдового осмотра, документарной или выездной проверки.

Расширяются и основания для блокировки: контрольные органы смогут опираться, например, на результаты уголовных расследований. В зависимости от степени угрозы, которую несет продажа тех или иных товаров, выдавать предписания на конкретную партию, отдельный вид товара или продукцию, выпущенную за определенный период времени, смогут главные государственные санитарные врачи (в том числе региональные) и их заместители.

Если основания для блокировки продаж сняты, товары можно будет вернуть в оборот через три дня.

По мнению президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, порядок возобновления продаж пока не до конца ясен и нуждается в детализации — иначе есть риск, что бизнес столкнется с некомпенсируемыми издержками на изъятие и утилизацию товаров. Кроме того, полагает он, необходимо ограничить ответственность тех, кто принял все возможные меры по прекращению реализации некачественных товаров. Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов напоминает, что с 2024 года в рамках системы маркировки для ряда товаров уже применяется разрешительный режим, который автоматически блокирует на кассе продажу сомнительной продукции. С помощью этого механизма, отмечала замглавы Минпромторга Екатерина Приезжаева, была заблокирована продажа 3,3 млрд товаров.

Впрочем, как отмечалось в недавно утвержденной стратегии противодействия незаконному обороту товаров, несмотря на широкий охват товаров системой маркировки, на внутреннем рынке продолжает реализовываться продукция без соблюдения обязательных требований к ее качеству. Речь идет не только о продовольствии, но и, например, о косметике, бытовой химии, одежде, детских товарах, лекарствах (см. “Ъ” от 1 апреля).

Полина Попова