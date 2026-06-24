Зампреда ВЭБ.РФ Довлатова оставили под домашним арестом до конца августа

Тверской районный суд Москвы продлил домашний арест члену совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и зампреду госкорпорации ВЭБ.РФ Артему Довлатову до 27 августа. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакс» из зала суда.

Артема Довлатова поместили под стражу в апреле 2026 года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК). 23 июня в деле появился второй фигурант — бывший гендиректор Аэрофлота Михаил Полубояринов, задержанный после допроса в Москве. «Интерфакс» писал, что его арестовали, однако источник «Ъ» в Тверском суд не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.

Уголовное дело связано с санацией Связь-банка и банка Глобэкс — оба банка в 2008 году передали под санацию ВЭБ, где Михаил Полубояринов работал с 2009 по 2020 год. В 2016 году корпорация приняла новую стратегию и решила продать оба банка, однако не смогла найти покупателей. В 2018 году ВЭБ объединил дочерние кредитные организации на базе Связь-банка, после чего предложил передать его на баланс Промсвязьбанку. Поглощение состоялось в 2020 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «К Михаилу Полубояринову применили санацию».