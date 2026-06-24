Зампреда ВЭБ.РФ Довлатова оставили под домашним арестом до конца августа
Тверской районный суд Москвы продлил домашний арест члену совета директоров «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» и зампреду госкорпорации ВЭБ.РФ Артему Довлатову до 27 августа. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакс» из зала суда.
Артема Довлатова поместили под стражу в апреле 2026 года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК). 23 июня в деле появился второй фигурант — бывший гендиректор Аэрофлота Михаил Полубояринов, задержанный после допроса в Москве. «Интерфакс» писал, что его арестовали, однако источник «Ъ» в Тверском суд не стал ни опровергать, ни подтверждать эту информацию.
Уголовное дело связано с санацией Связь-банка и банка Глобэкс — оба банка в 2008 году передали под санацию ВЭБ, где Михаил Полубояринов работал с 2009 по 2020 год. В 2016 году корпорация приняла новую стратегию и решила продать оба банка, однако не смогла найти покупателей. В 2018 году ВЭБ объединил дочерние кредитные организации на базе Связь-банка, после чего предложил передать его на баланс Промсвязьбанку. Поглощение состоялось в 2020 году.
Подробнее — в материале «Ъ» «К Михаилу Полубояринову применили санацию».
Практика домашнего ареста применяется в отношении должностных лиц, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Например, Заводской райсуд Орла заключил под домашний арест бывшую начальницу жилищного управления Орла Татьяну Решетову по делу о превышении полномочий, связанному с закупкой жилья по завышенным ценам. Аналогично, замначальника удмуртского «Управтодора», обвиняемого в превышении должностных полномочий и подписании актов по невыполненным дорожным работам, был переведен под домашний арест. Уральского бизнесмена Малика Гайсина также отправляли под домашний арест по делу о злоупотреблении полномочиями.
В целом, домашний арест является мерой пресечения, которая ограничивает свободу передвижения и запрещает покидать место жительства. Эта мера применяется судами, и в некоторых случаях адвокаты просят о ее применении в качестве альтернативы содержанию под стражей. Однако суды не всегда идут навстречу, как это случилось с председателем правления банка «Снежинский» Федором Богданчиковым, которого оставили в СИЗО, несмотря на просьбы адвокатов о домашнем аресте.