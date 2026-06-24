Любители бьют

Международная федерация шахмат (FIDE) и компания World Chess запускают проект First Rating Experiment. Его суть заключается в присвоении официального рейтинга FIDE, который в данный момент можно заработать, лишь участвуя в санкционированных структурой турнирах за доской, в онлайн-соревнованиях. Глава World Chess Илья Мерензон считает, что, если эксперимент будет признан успешным, он позволит существенно увеличить как число профессиональных шахматистов, так как при существующей системе около 80% любителей фактически не имеют возможности начать карьеру, так и размер шахматной аудитории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава World Chess Илья Мерензон

Фото: Seth Wenig / AP Глава World Chess Илья Мерензон

Фото: Seth Wenig / AP

Международная шахматная федерация объявила о запуске проекта под названием First Rating Experiment. Он выглядит чрезвычайно любопытным, поскольку может нарушить привычный для любого вида спорта паттерн.

Суть проекта заключается в присвоении официального рейтинга FIDE в быстрых шахматах и блице тем, кто играет в массовых онлайн-турнирах, то есть даже обычным любителям шахмат.

Ранее рейтинг можно было получить, лишь выступая в признанных федерацией соревнованиях за доской. Партнером FIDE в проекте стала компания World Chess, одна из ведущих на шахматном рынке, известная в том числе благодаря внедрению различных технологических инноваций и организации коммерческих турниров и турнирных серий. Именно на ее игровой платформе будут разыгрываться рейтинговые очки.

В сообщении FIDE, в состав которой входят почти 200 национальных ассоциаций, отмечается, что в данный момент ее рейтинг имеют около 500 тыс. игроков. На самом деле, по данным “Ъ”, примерно у половины из них «неактивный» статус — они либо умерли, либо давно не играют в шахматы. При этом число любителей, регулярно в них играющих, но рейтингом не обладающих, по некоторым оценкам, превышает 500 млн человек.

Рейтинговые баллы обеспечат тем, кто их получит, возможность начать профессиональную карьеру.

Такая стремительная смена статуса в остальных спортивных жанрах, в которых эта карьера развивается плавно и через ряд обязательных стадий — детские, юношеские и молодежные состязания, невозможна.

Правда, какими бы ни были результаты любителя, регламент First Rating Experiment предполагает, что стартовать он может лишь с крайне невысокого уровня. Регламент проекта установил «рейтинговый потолок» для онлайн-соревнований на отметке 1800 пунктов. Это более чем на 800 пунктов ниже, чем у шахматистов, находящихся в подвале первой сотни текущей классификации FIDE.

После же присуждения рейтинга игроку, чтобы увеличить его, придется все равно участвовать в офлайн-турнирах.

Федерация уточнила, что решение об успешности эксперимента будет принято на основании «дискуссий» с «профессиональным сообществом».

Глава World Chess Илья Мерензон между тем уверен, что он «назрел». В частности, господин Мерензон рассказал “Ъ”, что «80% игроков профессиональная карьера просто недоступна» при существующем формате: «Мало обратиться в FIDE с просьбой о присуждении рейтинга, нужно еще сыграть в турнире. А во многих странах турниры вообще не проводятся. Возникают непреодолимые инфраструктурные и логистические проблемы».

По мнению Ильи Мерензона, уточнившего, что актуальные для онлайн-партий «античитинговые инструменты, применяемые World Chess, сертифицированы международной федерацией», новшество позволит увеличить как количество профессиональных игроков, так и масштабы шахматной аудитории. Количество пользователей игровой платформы компании, по его словам, в последние годы «постоянно росло» и сегодня составляет около 1,5 млн человек.

Алексей Доспехов