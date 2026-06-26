Тату ради жизни

Бесконечный новостной поток на тему благотворительности в социальных сетях приносит иногда не только просьбы о помощи, но и яркие идеи, как эту помощь оказать. Недавно в соцсети «ВКонтакте» мы обратили внимание на публикации одной мурманской тату-студии. Иван и Мария, создатели студии, не просто делились своими работами, но и отмечали страницу Русфонда в рамках некоей благотворительной инициативы. Мы решили познакомиться с ребятами и разобраться, что же они имели в виду.

Иван и Мария работают вдвоем в собственной тату-студии в Мурманске. Их стремление делать добро — глубоко личная история. У Марии есть сын от первого брака, ему сейчас 12. А несколько лет назад у пары родился ребенок, тоже мальчик. И случилось страшное: он умер в возрасте двух месяцев. Причиной стал синдром Бланда — Уайта — Гарланда — тяжелый врожденный порок сердца.

— Трагедия произошла внезапно,— говорит Иван.— Не было никаких признаков, что ребенок болен, все случилось буквально за сутки. Порок обнаружили уже на вскрытии.

Ужасное несчастье только сплотило пару. Ребята старались не замыкаться в своем горе — нашли в себе силы направить энергию на помощь тем, кто еще может спасти своего ребенка.

Первым начал благотворительную деятельность Иван. Он делал на заказ эскизы для портфолио, а полученные средства отправлял в Русфонд. А потом они с женой решили сделать благотворительность постоянной частью своей работы.

Схема проста. Ребята периодически устраивают «благотворительные дни» — первый прошел в марте 2022 года. В эти дни они выполняют небольшие заказы — чаще всего контурные надписи или небольшие рисунки, на которые уходит час-полтора; за день можно принять до десяти человек.

— Нам интересно, чтобы пришло много людей, хотим всех заинтересовать тем, что мы делаем,— объясняет Иван.— Все заработанные деньги мы перечисляем в Русфонд.

Многие клиенты, узнав, в чем дело, тоже решают поучаствовать и жертвуют деньги сверх стандартной платы. Некоторые уже стали постоянными участниками «дней». Получается, что в одной акции сочетается несколько благотворительных схем: Мария и Иван жертвуют свой труд, а их клиенты помогают детям деньгами.

В благотворительности остро стоит вопрос доверия. Иван и Мария видели много просьб о помощи в интернете, но предпочли работать с крупным известным фондом.

— В интернете много мошенников, которые пользуются добротой людей,— объясняет Мария.— У меня больше доверия к официальному фонду. Можно посмотреть отчеты, узнать, куда пошли деньги.

Они с мужем сами выбирают детей, которым будут помогать. Очень часто — малышей с пороками сердца, как у их сына. С весны 2022 года прошло больше десяти «благотворительных дней». Первые приносили примерно 15 тыс. руб., но сумма растет, сейчас уже доходит до 65 тыс. руб.

Акция набирает популярность, однако вовлекать в нее коллег Иван и Мария не планируют — считают это своей личной историей. Но их пример вдохновляет. Что сказать тем, кто хочет помогать, но пока сомневается?

— Надо просто начать,— говорит Мария.— Вы потратите один рабочий день, а для кого-то это может стать решающим шагом к выздоровлению. Благотворительность — личное решение каждого, но как было бы здорово, если бы это стало нормой жизни.

Мы благодарим Ивана и Марию за их открытые сердца и за то, что они делают свое искусство не только красивым, но и спасительным.

Зоя Нагорнова, SMM-менеджер Русфонда