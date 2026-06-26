Для спасения Даши Понаморевой не хватает 787 347 руб.

Руководитель Центра патологии позвоночника ООО «Клинический госпиталь на Яузе» Андрей Бакланов (Москва): «У Даши прогрессирующая форма грудопоясничного сколиоза 4-й степени, нарастает болевой синдром. Консервативное лечение не дало результатов. Девочке необходима операция по установке динамической металлоконструкции с использованием новой технологии VBT, которая позволит устранить деформацию позвоночника, сохранив его подвижность. После периода восстановления Даша сможет жить активной жизнью без особых ограничений. Качество жизни девочки значительно улучшится».

Стоимость операции 2 108 347 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1 300 000 руб. Телезрители ГТРК «Липецк» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 787 347 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Понамореву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет Дашиной мамы — Людмилы Викторовны Понаморевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).