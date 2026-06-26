Будут лекарства у Антона Джиоева!

19 июня на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Нижний Новгород» мы рассказали историю 15-летнего Антона Джиоева из Нижегородской области («Мальчик из сна», Инна Кравченко). У Антона злокачественная опухоль правой бедренной кости — остеосаркома. Мальчик проходит химиотерапию, ему предстоит операция — врачи удалят поврежденную кость и заменят ее на эндопротез. Сейчас Антону требуются химиопрепараты, которых нет в больнице, но без них лечение невозможно. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 159 059 руб.) собрана. Мама Антона благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

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Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Антон Джиоев

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 19 июня 8695 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Нижний Новгород», «Кузбасс», «Пенза» и еще 118 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 35 компаний исчерпывающе помогли 42 детям, собрано 22 716 903 руб.