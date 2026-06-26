Из свежей почты

Андрюша Гук, 10 лет, детский церебральный паралич, эпилепсия, требуется лечение. 260 397 руб.

Я бабушка и опекун Андрюши, мама от него отказалась. Внук родился в результате экстренного кесарева сечения, перенес кровоизлияние в мозг, три недели был на искусственной вентиляции легких. После выписки только лежал, в полтора года едва поднимал голову. Ему диагностировали детский церебральный паралич, эпилепсию. После лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва) Андрюша научился удерживать предметы одной рукой и недолго стоять с поддержкой. Но сидит лишь с фиксацией, жевать и говорить не может. Лечение надо продолжать, но оплата мне не по силам. Светлана Гук, Москва

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мы планируем провести обследование Андрея, коррекцию противосудорожной терапии, а также продолжить восстановительное лечение для нормализации тонуса мышц и улучшения двигательных функций».

Даня Страшинский, 9 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, недоразвитие челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 195 580 руб.

Внимание! Цена лечения 294 580 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 29 тыс. руб.

Даня родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. До года ему зашили губу, восстановили носовую перегородку, закрыли расщелину нёба. Позже провели операцию по устранению нёбно-глоточной недостаточности и костную пластику альвеолярного отростка. Верхняя челюсть у сына остается суженной, прикус нарушен, зубы растут криво. Сейчас требуется сложная ортодонтическая подготовка к операции по реконструкции костей, но оплатить лечение я не в состоянии. Помогите! Наталья Страшинская, Смоленская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Дане необходимо длительное ортодонтическое лечение с помощью несъемной аппаратуры для расширения и выдвижения верхней челюсти. Лечение подготовит мальчика к костно-реконструктивной операции».

Валя Якубова, 8 месяцев, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 135 180 руб.

Внимание! Цена лечения 521 180 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Дагестан» соберут 36 тыс. руб.

Валя, одна из наших дочек-двойняшек, родилась с множеством переломов, которые получила в утробе матери, потом еще несколько переломов руки случились при ее выхаживании в больнице и после выписки. В клинике GMS (Москва) ей поставили диагноз «несовершенный остеогенез» — патологически хрупкие кости. По словам врачей, дочка сможет жить полноценно, для этого необходима терапия, укрепляющая кости, и специальная реабилитация. Но средств, чтобы оплатить лечение, у нас нет. С огромной надеждой прошу о помощи. Нурислам Якубов, Дагестан

Заведующая Центром врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Наталия Белова: «У Вали несовершенный остеогенез 3-го, тяжелого типа. Для борьбы с переломами и деформациями рук и ног требуется лечение с участием междисциплинарной команды специалистов».

Ева Кузнецова, 7 лет, задержка роста, требуется лекарство на год. 184 981 руб.

Внимание! Цена лекарства 262 981 руб. Инвесторы Summit Group («ДоброИнвест») внесли 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Марий Эл» соберут 28 тыс. руб.

Дочка родилась в срок, но ее рост и вес не соответствовали норме. Отставание по этим параметрам сохранялось, и после обследования у Евы выявили сильную задержку роста — по так называемому костному возрасту (развитию костей) она отстает от ровесников на два с половиной года! Необходима терапия специальным препаратом, стимулирующим рост, но средств для его покупки у нас нет. Прошу, помогите Еве вырасти! Юлия Кузнецова, Республика Марий Эл

Детский эндокринолог НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Кристина Куликова (Москва): «У Евы выраженная задержка роста. Сейчас у девочки открыты зоны роста, что позволяет рассчитывать на эффект терапии гормоном роста — препаратом растан (соматропин)».

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