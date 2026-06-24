Армия США заявила о ликвидации высокопоставленного командира запрещенного ИГ

Американские военные нанесли авиаудар по объектам ИГ (террористическая организация, запрещена в России) на северо-западе Сирии 19 июня, сообщает пресс-служба Центрального командования армии (CENTCOM) США. В результате атаки погиб высокопоставленный лидер организации Али Хусейн аль-Улави.

В пресс-релизе указано, что силы CENTCOM продолжают бороться с террористами, которые угрожают американцам на территории США и за пределами страны. «CENTCOM и наши партнеры по-прежнему привержены искоренению остатков ИГ (террористическая организация, запрещена в России.— "Ъ"), чтобы обеспечить его окончательное поражение»,— заявил адмирал Брэд Купер.

США вместе с союзниками начали операцию против ИГ (террористическая организация, запрещена в России) в Сирии в сентябре 2014 года. В 2024 году в стране сменилась власть — президентом страны стал Ахмед Аш-Шараа, лидер группировки, боровшейся с ИГ (террористическая организация, запрещена в России). В феврале 2026 года Вашингтон объявил о завершении операции, а в апреле вывел военнослужащих с баз на территории страны.