США вывели всех военнослужащих с военных баз в Сирии

США завершили вывод своих сил с территории Сирии после того, как Вашингтон достиг своих целей по борьбе с ИГ («Исламское государство»; организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила пресс-служба МИД Сирии в соцсети X. Стране были переданы военные базы, где раньше располагались американские военнослужащие.

В ведомстве отметили, что решение США завершить миссию в Сирии говорит об изменениях в регионе. «Сегодня сирийское государство полностью способно возглавлять контртеррористические операции изнутри, в сотрудничестве с международным сообществом»,— сообщили в сирийском МИДе.

Передача военных объектов и вывод сил провели «в полной координации» США и Сирии, следует из пресс-релиза. В МИДе считают, что такое сотрудничество указывает на укрепление связей между двумя странами после «исторической встречи» американского и сирийского президентов Дональда Трампа и Ахмеда Аш-Шара в ноябре 2025 года.

США и их союзники начали операцию против ИГ (признана террористической и запрещена в РФ) в Сирии в сентябре 2014 года. В декабре 2024 года в Сирии сменилась власть. Президентом стал Ахмед Аш-Шара. Он возглавлял одну из радикальных группировок, которая с 2011 года воевала с армией Сирии и была в оппозиции к ИГ (признана террористической и запрещена в РФ). В феврале 2026 года стало известно, что США завершают операцию в Сирии и выводят с территории страны 1 тыс. военнослужащих.