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В Тюмени наградят участников всероссийской премии «Патриоты России»

В рамках первого всероссийского форума «Патриоты России» состоится награждение победителей одноименной премии, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО). Мероприятие будет проходить в Тюмени.

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Фото: Татьяна Андреева

Фото: Татьяна Андреева

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Фото: Татьяна Андреева

Фото: Татьяна Андреева

Заявки на участие во всероссийской премии «Патриоты России» будут приниматься до 12 июля. Ее целью является выявление и поощрение лучших волонтерских, гражданских, технологических и медиа решений, которые направлены на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов и участников специальной военной операции (СВО).

По итогам конкурса будут выбраны лучшие организационные, технологические, творческие и медиа решения от российских активистов в семи номинациях:

  • Сценический проект;
  • Прикладное творчество;
  • Цифровое решение;
  • Сохранение исторической памяти;
  • Формирование ценностных ориентиров общества;
  • Технологические решения;
  • Патриотическое воспитание детей и молодежи.

На премию уже подано свыше 20 заявок из восьми регионов страны. Среди номинированных решений — производство сухих пайков и антидроновых одеял для зоны спецоперации, гончарные мастер-классы для ветеранов и их семей, а также цифровая платформа с мерами поддержки бойцов. Победители премии получат признание и награды.

Форум по поддержке участников СВО «Патриоты Урала» с ноября 2024 года имел окружной формат, но 22 августа впервые пройдет на всероссийском уровне в Тюмени и сменит название на «Патриоты России». По словам полпреда УрФО Артема Жоги, решение было принято в связи с поддержкой президента, который оценил «служение и вовлеченность всех людей, которые участвуют в помощи парням на фронте, мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации ребят».

Ирина Пичурина

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