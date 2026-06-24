Чемпионка Европы по фигурному катанию Луна Хендрикс завершила карьеру

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру. Об этом сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луна Хендрикс

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Луна Хендрикс

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Спасибо Луне за все, что она дала нашему спорту. Желаем ей всего наилучшего в следующей главе жизни»,— говорится в заявлении ISU.

«Я могу поддерживать свой нынешний уровень, но этого уже недостаточно, чтобы конкурировать со всеми восходящими талантами. Я хотела попрощаться с чувством удовлетворения, и это был тот самый момент»,— приводит слова спортсменки бельгийская газета HLN. Также фигуристка заявила, что «очень гордится всем, чего достигла».

Луне Хендрикс 26 лет. В 2024 году она выиграла чемпионат Европы. Также в активе бельгийки серебряная (2022) и бронзовая (2023) медали мирового первенства. Фигуристка трижды выступала на Олимпийских играх. Лучшим результатом стало восьмое место в 2022 году.

Таисия Орлова