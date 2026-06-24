Правительство определило критерии платформенной занятости

Правительство России определило критерии оказания услуг в рамках платформенной занятости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Речь идет о показателях, которые позволяют точно определить, когда работа для заказчика перестает быть разовой и становится системной. По словам источника РБК, платформы будут обязаны фиксировать время, которое исполнитель тратит на задания заказчика. В течение шести месяцев исполнитель должен тратить не более 60 часов на одного заказчика. Количество заказчиков при этом не ограничено.

РБК пишет, что новые нормы должны повысить гибкость платформенной экономики и защитить права исполнителей. В документе упоминаются сферы строительства, торговли, общепита, недвижимости, образования, IT, рекламы, перевозок, спорта и другие.

Постановление вступит в силу 1 октября 2026 года одновременно с законом о платформенной экономике и будет действовать до 1 октября 2032 года. Закон распространяется на платформы, которые не реализуют собственные товары или услуги. В нем определены обязанности и ответственность маркетплейсов и продавцов перед покупателем за товар и услуги.