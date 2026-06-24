Правительство определило критерии платформенной занятости
Правительство России определило критерии оказания услуг в рамках платформенной занятости. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
Речь идет о показателях, которые позволяют точно определить, когда работа для заказчика перестает быть разовой и становится системной. По словам источника РБК, платформы будут обязаны фиксировать время, которое исполнитель тратит на задания заказчика. В течение шести месяцев исполнитель должен тратить не более 60 часов на одного заказчика. Количество заказчиков при этом не ограничено.
РБК пишет, что новые нормы должны повысить гибкость платформенной экономики и защитить права исполнителей. В документе упоминаются сферы строительства, торговли, общепита, недвижимости, образования, IT, рекламы, перевозок, спорта и другие.
Постановление вступит в силу 1 октября 2026 года одновременно с законом о платформенной экономике и будет действовать до 1 октября 2032 года. Закон распространяется на платформы, которые не реализуют собственные товары или услуги. В нем определены обязанности и ответственность маркетплейсов и продавцов перед покупателем за товар и услуги.
В России с 2019 года действует эксперимент с самозанятостью, который признан эффективным, а цифровые платформы играют ключевую роль в его развитии, помогая находить клиентов и оформлять сделки. Однако к регулированию занятости через цифровые платформы в стране до сих пор сохраняются разногласия между социальными партнерами. Профсоюзы активно борются за сохранение и расширение трудовых прав, тогда как работодатели не заинтересованы в регулировании этой сферы, считая, что существующее положение дел их устраивает.
Законопроект о платформенной экономике, который вводит понятия «платформенная экономика», «посредническая платформа» и «цифровая платформа», призван защитить интересы всех сторон и обеспечить прозрачные условия для ведения бизнеса. Он был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикерами обеих палат парламента. При этом на стратегической сессии у премьер-министра Михаила Мишустина отмечалось, что, хотя закон о платформенной экономике, вступающий в силу 1 октября 2026 года, определил обязанности и ответственность маркетплейсов и продавцов перед покупателем, детализация регулирования продолжается. Также Минэкономразвития разрабатывает концепцию реестра цифровых платформ и требования к его участникам.