ПАО «Селигдар»

Головная компания полиметаллического холдинга, объединяющего активы золотодобывающих предприятий в Якутии, Бурятии, Алтайском крае и Оренбургской области, а также активы оловодобывающих предприятий в Хабаровском крае и на Чукотке. Запасы золота — 285 тонн, олова — 412 тыс. тонн. Ведет свою историю с 1975 года, когда в Алданском районе Якутии артель старателей приступила к разработке золотоносных участков на реке Селигдар.

За 2025 год холдинг «Селигдар» увеличил производство лигатурного золота на 10%, до более 8 тонн, производство олова в концентрате — на 42%, до 3,5 тыс. тонн, меди в концентрате — на 16%, до 2,38 тыс. тонн, вольфрама в концентрате — на 87%, до 127 тонн. Выручка за 2025 год увеличилась на 48%, до 87,9 млрд руб., от реализации золота — на 53%, до 77,7 млрд руб. EBITDA увеличилась на 54%, до 36,3 млрд руб., чистый убыток составил 10,1 млрд руб. На конец 2025 года 50,62% холдинга владело ООО «Максимус», доли в котором принадлежат совладельцам группы «Русские фонды» Константину Бейриту и Сергею Васильеву.