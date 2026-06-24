Хрущ Александр Александрович

Родился в 1973 году. В 2002 году окончил Московский институт международных экономических отношений по специальности «финансы и кредит». В 2018 году окончил Институт директоров (IoD) в Великобритании и получил Международный сертификат корпоративного управления, в 2019 году — Международный диплом корпоративного управления. В 2014 году стал первым заместителем гендиректора—директором по экономике и финансам «Селигдара», в 2014–2022 годах входил в совет директоров, с 2022 года — председатель совета директоров холдинга, с 2024 года занимает пост президента. Награжден почетной грамотой Министерства промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) и благодарственным письмом президента РФ.