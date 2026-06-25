Сегодня исполняется 80 лет балетмейстеру, народному артисту СССР Борису Акимову

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Борис Акимов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Его поздравляет худрук Санкт-Петербургского академического театра балета, народный артист РФ Борис Эйфман:

— Уважаемый Борис Борисович, от всей души поздравляю Вас с юбилеем! Вы являетесь хранителем великих традиций русской балетной школы и выдающимся педагогом, воспитавшим не одно поколение блистательных артистов. Свойственные Вам неукротимая энергия, наставническая мудрость, колоссальный профессиональный опыт и безграничная преданность танцу заслуженно ценимы деятелями хореографического искусства всего мира. В этот знаменательный день сердечно желаю Вам неиссякаемых сил, доброго здоровья и любви близких.

Сегодня празднует день рождения режиссер, продюсер Тимур Бекмамбетов

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Тимур Бекмамбетов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет шоумен и актер Сергей Светлаков:

— Тимур, поздравляю! Ты алхимик нашего кино и рекламы, в честь тебя называют даже девочек, живи и твори вечно! Увидимся на «Елках-6312»!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»