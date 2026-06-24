Объемы продаж кваса в России снизились почти на 20% после введения акциза

Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 2025-го по апрель 2026 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии Недели российского ритейла в Москве.

«Категория кваса — одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза. Квас стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора он показал значительное снижение»,— пояснила гендиректор союза Алла Андреева (цитата по «Интерфаксу»).

Госпожа Андреева пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. «Очень важно поработать с регуляторами и законодателями, чтобы сделать точечные донастройки, возможно, в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли»,— заявила она.

Участники дискуссии эту идею поддержали. Они, в частности, предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках вина и пива.

«Ъ» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%. По словам главы Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислава Богданова, ассортимент кваса и мороженого с 18 по 24 мая в среднем вырос на 3%.