Объемы продаж кваса в России снизились почти на 20% после введения акциза
Оборот кваса в России в натуральном выражении с апреля 2025-го по апрель 2026 года сократился на 19%. В деньгах объемы продаж напитка не изменились. Об этом сообщил Союз производителей соков, воды и напитков на сессии Недели российского ритейла в Москве.
«Категория кваса — одна из тех самых категорий, которая очень сильно подверглась влиянию введенного недавно акциза. Квас стал подакцизной продукцией с прошлого года и буквально за год-полтора он показал значительное снижение»,— пояснила гендиректор союза Алла Андреева (цитата по «Интерфаксу»).
Госпожа Андреева пояснила, что квас считается чувствительным к изменениям напитком, поскольку его потребление носит сезонный характер. «Очень важно поработать с регуляторами и законодателями, чтобы сделать точечные донастройки, возможно, в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли»,— заявила она.
Участники дискуссии эту идею поддержали. Они, в частности, предложили организовать дни кваса по аналогии с подобными акциями на рынках вина и пива.
«Ъ» отмечал всплеск спроса на прохладительные напитки в России в середине мая, когда в стране держалась рекордно жаркая погода. Год к году розничные продажи увеличились на 21%. По словам главы Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислава Богданова, ассортимент кваса и мороженого с 18 по 24 мая в среднем вырос на 3%.
Введение акциза на квас с содержанием этилового спирта до 1,2% произошло с 1 января 2025 года, когда он был переведен в категорию подакцизных сахаросодержащих напитков. Ставка на такие напитки увеличилась с 7 до 10 рублей за литр. До этого, с 1 июля 2023 года, акциз составлял 7 рублей за литр при содержании сахара более 5 грамм на 100 мл, а средства от него направлялись на проект «Борьба с сахарным диабетом». В конце 2024 года Минфин рассматривал возможность снижения порога содержания сахара для акциза с 5 до 2 грамм на 100 мл, а также расширения перечня подакцизных сахаросодержащих напитков, что вызвало критику бизнеса. Производители отмечали, что такие изменения негативно скажутся на инвестициях и могут привести к изменению традиционной рецептуры кваса.
Помимо акциза, на снижение продаж кваса влияла погода. Так, в мае—июне 2025 года спрос на квас упал на 15% из-за аномально холодной погоды в центральной России, хотя годом ранее жаркое лето 2024 стимулировало рост продаж прохладительных напитков на 20%. Производители, ожидая жаркого лета 2025 года после аномально теплого лета 2024 года, нарастили выпуск, что в сочетании с похолоданием и акцизом привело к перепроизводству и необходимости распродавать продукцию со скидкой. В то же время, за год до этого, с ноября 2023 по ноябрь 2024 года, натуральные продажи кваса в целом выросли на 8,3%.