На следующей выходите?

Второй тур состязаний в группах K и L североамериканского чемпионата мира по футболу добавил в список сборных, досрочно обеспечивших себе участие в play-off, колумбийскую, а в список сборных, шансов на play-off лишившихся,— панамскую. Оба списка перед туром заключительным получились, кажется, не такими длинными, как ожидалось. В общей сложности в них дюжина команд, а судьба остальных 36, пусть иногда чисто формально, еще не определилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча между командами Колумбии и ДР Конго

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters Момент матча между командами Колумбии и ДР Конго

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Второй тур группового этапа чемпионата мира завершился аккордом из четырех матчей в двух последних по алфавиту квартетах — K и L. Для двух сборных результаты этих встреч оказались исключительно важными.

В группе K колумбийцы, начавшие чемпионат с выигрыша у узбекской команды, одолели благодаря удару активного Даниэля Муньоса и счастливому для него рикошету упорных соперников из Демократической Республики (ДР) Конго и досрочно завоевали путевку в play-off.

В группе L панамцы, уступив с тем же счетом — 0:1 — долго мучившимся с ними хорватам, потерпели второе — вслед за тем, что им нанесли ганцы,— поражение и досрочно лишились шансов пройти в кубковую стадию.

В списке тех, чья судьба на первенстве определилась уже после второго матча, таким образом, оказалось 12 сборных. Перечень загодя забронировавших себе право выступить в play-off состоит из семи:

Колумбийцы присоединились к мексиканцам, американцам, аргентинцам, французам, немцам и норвежцам. Перечень обреченных на скорое прощание с чемпионатом — из пяти: панамцы очутились в компании с гаитянами, иорданцами, тунисцами и турками.

На самом деле FIFA, скорее всего, должна быть довольна этими цифрами. В конце концов, укрупнение формата первенства жутко тянуло приравнять к размыванию уровня турнира, его поляризации. Слабеньких, ни на что серьезное не замахивающихся сборных стало ведь больше, чем обычно. Некоторые вообще всплыли из таких рейтинговых глубин, что лишний раз и заглядывать туда страшно. А вдруг в львиной доле групп интрига к третьему туру почти умрет? Вдруг дружно отцепятся все эти бенефициары расширения со скромненькой историей и скромненькими заявками, а все фавориты также дружно пройдут в play-off по ковровой дорожке? Но нет, 12 — это всего лишь четверть от общего числа сборных, играющих на турнире.

Команда И В Н П М О 2 0 0 4:1 6 1 1 0 6:1 4 0 1 1 1:2 1 0 0 2 1:8 0

Практически во всех группах (исключение разве что группа I, в которой французы и норвежцы уже в 1/16 финала, а у сенегальцев с иракцами, очков не имеющих, чисто теоретические, эфемерные шансы туда проникнуть) интрига еще не просто жива, а довольно острая. И футбольных гигантов, которым путевку в play-off придется добывать в третьем туре, не так уж мало.

К таким гигантам относятся, скажем, португальцы. Стартовав с ничьей с представителями ДР Конго, они затем разгромили — 5:0 — узбекских дебютантов в матче, запомнившемся прежде всего дублем Криштиану Роналду. Прикинуть, что набранные ими четыре очка будут проходным баллом в play-off, не так уж сложно. В него при новом формате, как известно, наряду с двумя лидерами каждой группы просочатся и 8 лучших по дополнительным показателям среди 12 сборных, финишировавших третьими.

Из тех, кто располагался на этой позиции после второго тура, больше четырех баллов могут набрать только семь. Следовательно, даже проигрыш колумбийцам в финальном матче в группе возможность сыграть в play-off у португальцев по идее не украдет — с оговоркой насчет того, что разница забитых и пропущенных мячей все-таки должна быть хорошей. А узбеки с ней здорово помогли.

Вот сборной ДР Конго обязательно узбеков в своем матче нужно побеждать. Причем желательно не с минимальным перевесом, а покрупнее.

В положении, похожем на португальское, в группе L очутились англичане, которых на родине, конечно, кляли за ужасно тоскливый матч с ганцами, выруливший к нулевой ничьей. Но play-off от сборной Англии никуда не денется, поскольку представить, как она уступает панамцам, все же непросто.

Команда И В Н П М О 1 1 0 4:2 4 1 1 0 1:0 4 1 0 1 3:4 3 0 0 2 0:2 0

Зато в этом квартете созрел матч-хит, можно сказать, кубковый матч. У сборной Ганы четыре очка при скользкой, «плюс 1», разнице, у хорватов —три. Ганцам, судя по всему, ни за что нельзя проигрывать, хорватов вообще может вытянуть из болота исключительно победа.

Алексей Доспехов