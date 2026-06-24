На следующей выходите?

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Перед последними матчами группового турнира три четверти команд еще не знают своего будущего

Второй тур состязаний в группах K и L североамериканского чемпионата мира по футболу добавил в список сборных, досрочно обеспечивших себе участие в play-off, колумбийскую, а в список сборных, шансов на play-off лишившихся,— панамскую. Оба списка перед туром заключительным получились, кажется, не такими длинными, как ожидалось. В общей сложности в них дюжина команд, а судьба остальных 36, пусть иногда чисто формально, еще не определилась.

Момент матча между командами Колумбии и ДР Конго

Момент матча между командами Колумбии и ДР Конго

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Момент матча между командами Колумбии и ДР Конго

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Второй тур группового этапа чемпионата мира завершился аккордом из четырех матчей в двух последних по алфавиту квартетах — K и L. Для двух сборных результаты этих встреч оказались исключительно важными.

В группе K колумбийцы, начавшие чемпионат с выигрыша у узбекской команды, одолели благодаря удару активного Даниэля Муньоса и счастливому для него рикошету упорных соперников из Демократической Республики (ДР) Конго и досрочно завоевали путевку в play-off.

В группе L панамцы, уступив с тем же счетом — 0:1 — долго мучившимся с ними хорватам, потерпели второе — вслед за тем, что им нанесли ганцы,— поражение и досрочно лишились шансов пройти в кубковую стадию.

В списке тех, чья судьба на первенстве определилась уже после второго матча, таким образом, оказалось 12 сборных. Перечень загодя забронировавших себе право выступить в play-off состоит из семи:

Колумбийцы присоединились к мексиканцам, американцам, аргентинцам, французам, немцам и норвежцам. Перечень обреченных на скорое прощание с чемпионатом — из пяти: панамцы очутились в компании с гаитянами, иорданцами, тунисцами и турками.

На самом деле FIFA, скорее всего, должна быть довольна этими цифрами. В конце концов, укрупнение формата первенства жутко тянуло приравнять к размыванию уровня турнира, его поляризации. Слабеньких, ни на что серьезное не замахивающихся сборных стало ведь больше, чем обычно. Некоторые вообще всплыли из таких рейтинговых глубин, что лишний раз и заглядывать туда страшно. А вдруг в львиной доле групп интрига к третьему туру почти умрет? Вдруг дружно отцепятся все эти бенефициары расширения со скромненькой историей и скромненькими заявками, а все фавориты также дружно пройдут в play-off по ковровой дорожке? Но нет, 12 — это всего лишь четверть от общего числа сборных, играющих на турнире.

Команда И В Н П М О
2 0 0 4:1 6
1 1 0 6:1 4
0 1 1 1:2 1
0 0 2 1:8 0

Практически во всех группах (исключение разве что группа I, в которой французы и норвежцы уже в 1/16 финала, а у сенегальцев с иракцами, очков не имеющих, чисто теоретические, эфемерные шансы туда проникнуть) интрига еще не просто жива, а довольно острая. И футбольных гигантов, которым путевку в play-off придется добывать в третьем туре, не так уж мало.

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К таким гигантам относятся, скажем, португальцы. Стартовав с ничьей с представителями ДР Конго, они затем разгромили — 5:0 — узбекских дебютантов в матче, запомнившемся прежде всего дублем Криштиану Роналду. Прикинуть, что набранные ими четыре очка будут проходным баллом в play-off, не так уж сложно. В него при новом формате, как известно, наряду с двумя лидерами каждой группы просочатся и 8 лучших по дополнительным показателям среди 12 сборных, финишировавших третьими.

Расписание и турнирная таблица

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Из тех, кто располагался на этой позиции после второго тура, больше четырех баллов могут набрать только семь. Следовательно, даже проигрыш колумбийцам в финальном матче в группе возможность сыграть в play-off у португальцев по идее не украдет — с оговоркой насчет того, что разница забитых и пропущенных мячей все-таки должна быть хорошей. А узбеки с ней здорово помогли.

Вот сборной ДР Конго обязательно узбеков в своем матче нужно побеждать. Причем желательно не с минимальным перевесом, а покрупнее.

В положении, похожем на португальское, в группе L очутились англичане, которых на родине, конечно, кляли за ужасно тоскливый матч с ганцами, выруливший к нулевой ничьей. Но play-off от сборной Англии никуда не денется, поскольку представить, как она уступает панамцам, все же непросто.

Команда И В Н П М О
1 1 0 4:2 4
1 1 0 1:0 4
1 0 1 3:4 3
0 0 2 0:2 0

Зато в этом квартете созрел матч-хит, можно сказать, кубковый матч. У сборной Ганы четыре очка при скользкой, «плюс 1», разнице, у хорватов —три. Ганцам, судя по всему, ни за что нельзя проигрывать, хорватов вообще может вытянуть из болота исключительно победа.

Алексей Доспехов

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Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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Певицы Эльянна и Джесси Рейес выступают на церемонии открытия чемпионата мира

Фото: Claudia Greco / Reuters

Хорватский футболист Анте Будимир (справа) празднует свой первый гол. За его спиной: Иван Перишич (в центре) и Мартин Батурина

Фото: John E Sokolowski / Reuters

Колумбийский футболист Даниэль Муньос забивает гол, который позже не засчитают

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино (второй справа) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) на трибунах перед матчем

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Хорватская команда празднует 200-й матч за сборную капитана Луки Модрича

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Болельщики Колумбии перед матчем

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Игроки и тренеры Ганы после матча с Англией. Команды сыграли вничью и заработали по четыре очка. Внутри круга — полузащитник Абдул Фатаву (в центре справа) и вратарь Бенджамин Асаре

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Португальский футболист Криштиану Роналду (в центре) борется за мяч с узбекским вратарем Абдувохидом Нематовым (справа)

Фото: Phil Noble / Reuters

Болельщики Хорватии у стадиона

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Португалец Криштиану Роналду после того, как забил первый гол на матче

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Фанат сборной Португалии держит баннер с изображением Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Хорватские футболисты Андрей Крамарич и Лука Модрич на тренировке

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинец Лионель Месси радуется второму забитому голу

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Столкновение австрийца Пауля Ваннера (справа) и аргентинца Родриго де Пауля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Команда Кабо-Верде поздравляет полузащитника Кевина Пина (справа) с забитым голом

Фото: Marco Bello / Reuters

Иранский вратарь Алиреза Бейранванд защищает ворота

Фото: Jessie Alcheh / Reuters

Болельщик Уругвая раскрасил голову и плечи под флаг страны

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Бельгийский футболист Натан Нгой получает красную карточку от арбитра Дарио Эрреры

Фото: Kirby Lee / Reuters

Японские болельщики с традиционными национальными повязками на лоб

Фото: Eloisa Sanchez / Reuters

Фанат Эквадора в костюме птицы

Фото: Issei Kato / Reuters

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам и центральный нападающий Килиан Мбаппе после третьего гола в игре с Сенегалом

Фото: AP / Adam Hunger

Фанаты Эквадора перед матчем

Фото: Hannah McKay / Reuters

Болельщики Нидерландов готовятся к игре

Фото: Joseph Buvid / Reuters

Бразилец Эндрик Фелипе радуется забитому голу, который позже не засчитают

Фото: Mike Segar / Reuters

Фанат Турции перед матчем

Фото: Carlos Barria / Reuters

Болельщик США празднует победу сборной в матче с Австралией. Игра окончилась со счетом 2:0

Фото: Lee Smith / Reuters

Американские болельщики в костюмах орлов

Фото: Steven Bisig / Reuters

Футболист из Катара Педро Мигель (справа) и другие игроки сборной радуются голу, который забил нападающий Буалем Хухи

Фото: Carlos Barria / Reuters

Мексиканские болельщики на площади Гарибальди в Мехико. Национальная сборная обыграла Южную Корею со счетом 1:0

Фото: Armando Vega / Reuters

Болельщики Марокко с фальшфейерами на стадионе «Бостон Коммон» перед матчем с Шотландией

Фото: Brian Snyder / Reuters

Мексиканский болельщик в маске борца реслинга (луча либре)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

Фанат сборной Ганы с национальными флагами

Фото: Kevin Sousa / Reuters

Команда Аргентины празднует второй гол Лионеля Месси

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Болельщики Кюрасао во время матча с Германией. Игра закончилась со счетом 7:1, победила немецкая сборная

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Татуировки бразильского футболиста Рафиньи

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Американские болельщики в Хьюстоне радуются автоголу парагвайской сборной

Фото: Phil Noble / Reuters

Француз Усман Дембеле (слева) и Килиан Мбаппе поздравляют друг друга с третьим голом в игре против Ирака

Фото: AP / Derik Hamilton

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