Воронежская ГК «Агроэко» планирует привлечь 3 млрд за счет выпуска облигаций

Воронежская группа компаний «Агроэко» Владимира Маслова решила начать выпуск облигаций. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе ГК, за счет дебютного размещения ценных бумаг на Мосбирже планируется привлечь 3 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Инвесторам предложат трехлетний выпуск с купонным периодом в 91 день. Ставка купона будет плавающей: ключевая ставка Центробанка (с 12 сентября — 17%) плюс не более 3%.

Сбор заявок запланирован на 19 сентября. Организатором выпуска выступит «Россельхозбанк». Приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы.

«Перед "Агроэко" стоит задача до 2030 года стать агротехкомпанией. Размещение биржевого выпуска — это важный шаг в диверсификации наших источников финансирования и привлечении инвестиций для дальнейшего динамичного роста»,— пояснил председатель совета директоров «Агроэко» Владимир Маслов.

ГК «Агроэко», по собственной оценке, является шестым в РФ производителем свинины и седьмым производителем комбикормов. Группа работает в Воронежской и Тульской областях. Холдинг включает 50 свиноводческих площадок, четыре комбикормовых завода, две селекционно-генетические площадки, мясоперерабатывающее предприятие и молочно-товарный комплекс. В ГК работает свыше 9 тыс. человек. Общий земельный банк «Агроэко» превышает 124,5 тыс. га. С 2011-го по 2024 год общий объем инвестиций в развитие группы составил 81,7 млрд руб. Головное юрлицо холдинга ООО «ГК Агроэко», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Воронеже в феврале 2015 года. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректором выступает Елена Кочура (ранее — Антон Косыгин и Владимир Маслов). 77% ООО принадлежат господину Маслову, 23% — зарегистрированной на Кипре офшорной фирме Agroeco Group Vrn Ltd. Консолидированные финпоказатели по группе компаний «Агроэко» не раскрывает.

Алина Морозова