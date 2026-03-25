ГК «Агроэко» выплатила 137,3 млн рублей дохода по облигациям

ООО «Группа компаний "Агроэко"» выплатило держателям биржевых облигаций купонный доход за второй купонный период. Как следует из раскрытия информации эмитента, общий объем выплат составил 137,25 млн руб.

Речь идет о процентных неконвертируемых бездокументарных биржевых облигациях серии БО-001Р-01 (ISIN RU000A10CTB2), размещенных в рамках программы облигаций серии 001Р.

Регистрационный номер программы — 4-00115-L-001P-02E от 27 сентября 2023 года.

Их выпустили 12 сентября 2025 года. Выплаты произведены за второй купонный период, который продолжался с 24 декабря 2025 года по 25 марта 2026 года. Размер купонного дохода на одну облигацию составил 45,75 руб.

Общее количество ценных бумаг данного выпуска, по которым осуществлялись выплаты, составляет 3 млн штук. Купонный доход рассчитывается в соответствии с условиями решения о выпуске облигаций. До этого «Ъ-Черноземье» сообщал о выплатах доходов по облигациям на сумму более 140 млн руб. Всего ГК планирует привлечь таким образом более 3 млрд руб.

Анна Швечикова