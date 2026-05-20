Воронежский авиазавод выставил на продажу ДК и стоянку за 173 млн рублей

Еще два актива воронежского авиазавода (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК) выставили на аукционы. Общая сумма начальных цен лотов составляет 173 млн руб. В их состав входят дворец культуры имени Ленина и площадка для складирования материалов летного отряда (стоянка). Оба расположены на улице Циолковского в Воронеже — неподалеку от основной площадки ВАСО. Это следует из документации торгов.

ДК оценен в 163,2 млн руб. В состав лота входят часть нежилого двухэтажного здания площадью 5,4 тыс. кв. м, здание контрольно-пропускного пункта на 9,6 кв. м и право аренды земельного участка на 6,5 тыс. кв. м. Договор на последний будет действовать до 1 апреля 2052 года.

Энергетические сети находятся в работоспособном состоянии, но в результате длительной эксплуатации сильно изношены и требуют ремонта.

Шаг аукциона составляет 3,3 млн руб., задаток — 16,3 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 22 июня, итоги планируют подвести 24 июня.

Начальная стоимость второго лота составляет 9,9 млн руб. Площадь стоянки — 2,4 тыс. кв. м. Она занимает соответствующую часть «большого участка», который находится в аренде до 18 января 2060 года.

Шаг аукциона — 198 тыс. руб., размер задатка — 989,8 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июня. Итоги планируется подвести 18 июня.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о торгах на детский лагерь «Салют» и базу отдыха «Звездный», принадлежащих воронежскому авиазаводу. Они оценены в 233,8 млн руб. Таким образом, общая сумма стартовых цен трех лотов составляет 406,9 млн руб.

Алина Морозова