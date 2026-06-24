На Алтае КПРФ выдвинула находящуюся под судом Людмилу Клюшникову в Госдуму

КПРФ произвела перестановки кандидатов в Алтайском крае перед выборами в Госдуму РФ. Об этом сообщила первый секретарь крайкома партии Мария Прусакова.

По словам политика, согласно решению президиума ЦК, вместо нее в Славгородском одномандатном округе №46 будет баллотироваться Людмила Клюшникова. В настоящее время она является депутатом законодательного собрания края.

Госпожа Прусакова, как писал «Ъ-Сибирь», возглавляет региональную группу партсписка кандидатов от КПРФ №2 (Республика Алтай, Алтайский край, Республики Тыва и Сахалинская область). Кроме того, она возглавит партсписок коммунистов на выборах в краевой парламент.

Напомним, 3 июня суд в Барнауле начал рассматривать уголовное дело Людмилы Клюшникова и ее помощницы Светланы Кербер. По версии следствия, депутат трудоустроила помощницу фиктивно, чем нанесла бюджету ущерб в размере более 3 млн руб.

Валерий Лавский