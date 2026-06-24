Минпросвещения показало учебник «История Донбасса и Новороссии»
В России подготовили учебник «История Донбасса и Новороссии», рассчитанный для 5–7-х классов. Его представили глава Минпросвещения Сергей Кравцов и помощник президента Владимир Мединский на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
С 1 сентября учебник получат школьники на территориях новых российских регионов. По словам министра, в учебнике представлена «единая история, которая связана с курсом истории России». «И здесь представлена вся объективная информация, а не то вранье, которое было в украинских учебниках»,— утверждает министр.
Сергей Кравцов утверждает, что учебники истории, разработанные в России, «объективны и не сеют вражду», в отличие от учебников в некоторых других странах. На ПМЮФ также представили новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. С 1 сентября по ним начнут учиться 9–10 классы, а с 2027-го — и 11-е.
Разработка новых учебников истории в России, включающих разделы о текущих событиях, ведётся активно. Так, уже в 2023 году в школы поступили учебники истории для 10-11 классов с обновлёнными разделами с 1970-х годов и добавленной главой о военной операции на Украине. Над созданием этих пособий работали, в частности, помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и историк Александр Чубарьян. Планировалось, что к 2024 году будет готов единый учебник для 5-9 классов.
Одновременно с этим, ведётся работа над региональными учебниками истории, такими как упомянутая «История Донбасса и Новороссии». В пилотный проект по разработке таких учебников по курсу «История нашего края» в 2024 году вошли 32 региона России. Эти пособия должны освещать историю региона в контексте общероссийской истории, включая участие в Великой Отечественной войне и текущей военной операции. Минпросвещения подчёркивает, что все учебники должны быть объективны и не сеять вражду, а также быть основаны на принципах исторического суверенитета и уважения к прошлому страны.