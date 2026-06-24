В России подготовили учебник «История Донбасса и Новороссии», рассчитанный для 5–7-х классов. Его представили глава Минпросвещения Сергей Кравцов и помощник президента Владимир Мединский на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

С 1 сентября учебник получат школьники на территориях новых российских регионов. По словам министра, в учебнике представлена «единая история, которая связана с курсом истории России». «И здесь представлена вся объективная информация, а не то вранье, которое было в украинских учебниках»,— утверждает министр.

Сергей Кравцов утверждает, что учебники истории, разработанные в России, «объективны и не сеют вражду», в отличие от учебников в некоторых других странах. На ПМЮФ также представили новые школьные учебники по обществознанию, главным редактором которых выступил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. С 1 сентября по ним начнут учиться 9–10 классы, а с 2027-го — и 11-е.